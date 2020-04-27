Экономика
REGNUMПравительство РФ утвердило правила предоставления субсидий бизнесу
Москва, 25 апреля 2020, 10:20 — REGNUM Правительство РФ утвердило правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего бизнеса в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации на фоне коронавируса.
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Политика
Путин выступит с новым обращением по ситуации с коронавирусом
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 26 апреля зафиксировали 73 новых случая коронавируса.
Кубань 24 02:44
Происшествия
В Москве задержаны мошенники, продававшие электронные пропуска
Столичные полицейские задержали двух человек, которые подозреваются в мошенничествах с электронными пропусками.
Российская газета 07:11
Общество
Мишустин поручил проработать снятие ограничений с бизнеса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам проработать возможность отмены ограничений для бизнеса, введенных на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 03:24
Политика
Блогер подозревает, с Ким Чен Ыном что-то случилось
Блогер Рустем Адагамов, просмотрев ряд телевизионных передач, сделал вывод о серьезном заболевании южнокорейского лидера.
SM News 25 апреля в 10:43
Здоровье
В Златоусте купировали очаг заражения коронавирусом
Уральский меридиан 06:28
Общество
Путин поручил выделить регионам 200 млрд рублей
Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая предоставить регионам дополнительную финансовую помощь в 200 млрд рублей на меры по поддержке граждан и предприятий.
Известия 05:00
Общество
Проценко опроверг слухи о массовом увольнении персонала Коммунарки
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о массовых увольнениях в медучреждении.
Вести.Ru 06:45
Технологии
Объяснили дешевизну многоразовых ракет Илона Маска
Дешевизна многоразовых ракет, представленных американской организацией SpaceX, обусловлена тем, что полная стоимость изначально оплачивается NASA или ВВС США.
ToDay News Ufa вчера в 14:23
Культура
Анатолий Цой рассказал о самом тяжёлом мгновении на шоу «Маска»
Солист группы MBAND Анатолий Цой, ставший победителем шоу «Маска» на НТВ, рассказал, в какой момент съёмок программы ему было тяжелее всего.
RT на русском 04:16
Общество
В Госдуме чиновникам советуют готовиться к «новой нормальности»
Москва, 27 апреля 2020, 09:48 — REGNUM В Госдуме советуют чиновникам подготовиться к «новой нормальности» после пандемии коронавируса.
REGNUM 02:48
Армия и оружие
В Сети высмеяли поход украинских моряков
Саркастические комментарии в Сети вызвал учебный боевой поход ВМС Украины на поисково-спасательном судне «Донбасс».
Известия 25 апреля в 22:49
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Общество
Жителям Петербурга разрешили поездки на дачи в Ленобласти
Российская газета 07:23
Общество
Итальянское посольство опровергло закрытие границ до конца года
Посольство Италии в России опровергло информацию о закрытии государственных границ до конца года.
News.ru 04:11
Политика
Песков: расследование чешского издания про россиянина похоже на «утку»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает про расследование чешского журнала Respekt о гражданине РФ, который якобы прибыл в Чехию со смертельным ядом, но считает его похожим на "утку".
ТАСС 06:12
Общество
В Госдуме высказались против переноса майских праздников
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:07
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Общество
PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
Экономика
Россия приостанавливает экспорт зерновых
Квота экспорта пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, выбрана в полном объеме.
Вести.Ru вчера в 08:03
Кино
На Netflix вышел боевик «Эвакуация» с Крисом Хемвортом в главной роли
Ревизор.ру 25 апреля в 03:29
Общество
Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов назвал выступления Путина пустословием
Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался о российских властях и президенте страны Владимире Путине.
BetOn 07:16
Общество
Гидрометцентр: 2020 год может войти в пятерку самых жарких в истории
2020 год, скорее всего, войдет в пятерку самых жарких в истории, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 02:06
Здоровье
Роспотребнадзор открыл горячую линию по питанию во время самоизоляции
Роспотребнадзор в понедельник открыл горячую линию по вопросам организации правильного питания в период самоизоляции.
Известия вчера в 22:03
Игры
В сеть попали видео с сюжетными спойлерами The Last Of Us 2
На YouTube опубликовали видео с сюжетными спойлерами The Last Of Us 2. Спустя несколько минут ролики были удалены по жалобе правообладателя.
Cyber.sports.ru 02:01
Политика
Глава Минздрава Ставрополья ушел в отставку
Министр здравоохранения Ставропольского края, где свыше 450 человек заразились коронавирусом, Виктор Мажаров подал в отставку по собственному желанию.
ТАСС 04:27
Общество
В России могут начать штрафовать за лающих по ночам собак
Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы.
REGNUM 01:37
Авто
В Сети появились изображения новой Lada 4x4
Портал Auto.cz опубликовал рендерные изображения российского внедорожника Lada 4x4 нового поколения.
Новые автомобили 06:52
Футбол
В ФИФА подтвердили предложение о 5 заменах
В ФИФА подтвердили предложение об увеличении количества замен в футбольных матчах до пяти.
Евро-футбол.ру 07:55