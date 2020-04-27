Москва, 25 апреля 2020, 10:20 — REGNUM Правительство РФ утвердило правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего бизнеса в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации на фоне коронавируса.

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