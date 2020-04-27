Экономика
REGNUMПравительство РФ утвердило правила предоставления субсидий бизнесу
Москва, 25 апреля 2020, 10:20 — REGNUM Правительство РФ утвердило правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего бизнеса в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации на фоне коронавируса.
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Авто
«АвтоВАЗ» остановит производство
«АвтоВАЗ» остановит производство машин до середины мая, решение принято на фоне пандемии коронавируса и длительных майских выходных, сообщил председатель профсоюза автозавода Сергей Зайцев.
Sibnet Новости 08:58
Здоровье
В России выявили около 400 случаев коронавируса у беременных
В России выявлено около 400 случаев заражения коронавирусом у беременных женщин, из них 276 находятся в Москве.
БИЗНЕС Online 09:28
Общество
PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
Экономика
Минкомсвязь согласилась отсрочить введение части норм «закона Яровой»
Крупнейшие операторы оценивали затраты на исполнение «закона Яровой» в 40–50 млрд руб. за пять лет на каждого.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Происшествия
В Волгоградской области умер восьмой пациент с коронавирусом
За сутки в Волгоградской области зарегистрировали гибель еще одной жительницы региона с коронавирусной инфекцией, сообщил журналистам зампредседателя облздрава Николай Алимов.
Российская газета 05:15
Общество
Вологодская область вводит электронные пропуска для въезда в регион
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поручил ввести электронные пропуска для въезда в регион.
Газета.Ru 09:55
Политика
Минприроды: лето-2020 может стать одним из самых жарких в истории
Кобылкин на совещании у президента России по ситуации с паводками и пожарами в субъектах страны отметил, что даже если предварительные данные синоптиков не подтвердятся, то лето 2020 наверняка войдет в пятерку самых жарких за всю историю.
Вести.Ru 08:32
Путешествия
Отели Турции откажутся от «шведского стола»
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
Коммерсантъ 08:43
Энергетика
Цена нефти WTI упала более чем на 20%
В понедельник, 27 апреля, к 13:52 стоимость июньских фьючерсов нефти марки WTI упала более чем на 20%, до $14,09 за баррель.
Право.ру 07:59
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Технологии
Объяснили дешевизну многоразовых ракет Илона Маска
Объяснили дешевизну многоразовых ракет бизнесмена Илона Маска, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:27
Происшествия
Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку
Газета.Ru вчера в 11:34
Общество
Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев
Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».
РБК 10:21
Общество
В Свердловской области с 1 мая введут обязательный масочный режим
С 1 мая в Свердловской области планируется ввести обязательное ношение масок в общественных местах для всех жителей.
Коммерсантъ 05:03
Экономика
В странах Персидского залива растет число заразившихся коронавирусом
Как отметили в минздраве, в основном коронавирус выявляется у иностранных рабочих, которые были изолированы из-за контактов с ранее заболевшими, число инфицированных продолжает расти, потому что страна вышла на пик по числу заболевших.
РИА Новости 10:28
Футбол
РФС: «Считаем нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ»
В любом случае считаем нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ. Главное сейчас — сохранить целостность ФНЛ к следующему сезону.
Бомбардир.ру 08:29
Общество
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
Lenta.ru 06:04
Общество
Верховный суд разъяснил, что кредитных каникул не будет
Обязанность совершать платежи по кредитам, несмотря на заявленные президентом кредитные каникулы подтвердил Верховный суд России, 26 апреля передают «Ведомости».
ИА Красная Весна вчера в 16:39
Политика
МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
Хоккей
Вратарь «Монреаля» Василий Демченко: «Мне не всегда были по душе приглашения в сборную»
Вратарь «Монреаля» Василий Демченко высказал мнение, что для него вызов в сборную это не всегда хорошее событие.
Спорт БИЗНЕС Online 02:34
Общество
В Новосибирской области вводится масочный режим
В Новосибирской области вводится масочный режим в общественных местах, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Infopro54 00:59
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv 10:00
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
Попова назвала самоизоляцию единственным путем «избежать проблем».
РБК 08:52
Авто
В Сети рассекретили новый внедорожник Nissan Pathfinder
Что касается оснащенности, то по предварительным данным, Pathfinder в движение будет приводить шестицилиндровый 3,5-литровый мотор, а также гибридная установка на базе 2,0-литрвого турбомотора.
Tvoe-avto.com 09:57
Хоккей
«Спартак» заключил новый контракт с Гришиным
Sport24.ru 10:10
Здоровье
Еще 207 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области
Коронавирус был подтвержден у 207 жителей Нижегородской области по данным на 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
АиФ Нижний Новгород 04:31
Авто
В России открылся автосалон, продающий советские автомобили
Из-за затяжной эпидемии мировая экономика подорвана, и в России может сократиться число дилеров, продающих новые автомобили, но это не помешало рязанцам открыть автосалон, где торгуют советскими автомобилями.
AvtoVolgograda.ru 25 апреля в 02:53