Экономика
REGNUMПравительство РФ утвердило правила предоставления субсидий бизнесу
Москва, 25 апреля 2020, 10:20 — REGNUM Правительство РФ утвердило правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего бизнеса в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации на фоне коронавируса.
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Общество
Образовательные учреждения Минобороны РФ завершат учебный год досрочно
Москва, 27 апреля 2020, 17:44 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу из-за пандемии коронавируса принял решение о досрочном завершении учебного процесса в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны, сообщает 27 апреля «Интерфакс» со ссылкой на военное ведомство.
REGNUM 10:44
Общество
Онколог составила простое меню для идеальной работы кишечника
Врач-онколог Елена Смирнова озвучила продукты, которые должны помочь или значительно облегчить работу кишечника и улучшить обмен веществ.
Evo-rus.com 09:09
Общество
Роспотребнадзор допустил отмену режима самоизоляции после 12 мая
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что введенные в России из-за коронавируса ограничения нужно продлить до 12 мая.
Коммерсантъ 10:27
Общество
Источники сообщили о смерти главы «Металлоинвеста» Андрея Варичева
Глава "Металлоинвеста" Андрей Варичев скончался в возрасте 52 лет от двусторонней пневмонии, сообщил Forbes со ссылкой на источники.
Интерфакс 10:31
Политика
Песков: Путин не просил убрать себя с мозаики в храме Минобороны
Московский Комсомолец 07:13
Общество
Попова призвала готовиться к «новой нормальности» после пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" призвала россиян готовиться к появлению "новой нормальности" после окончания пандемии.
Газета.Ru 10:35
Политика
В Кремле ответили на вопрос о продлении режима самоизоляции
В Кремле ответили на вопрос о продлении режима самоизоляции. Это сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv 10:00
Здоровье
Россиян предупредили о поражении внутренних органов из-за коронавируса
Коронавирус поражает не только легкие, но и другие внутренние органы, а также вызывает спутанность сознания и приводит к потере обоняния.
Lenta.ru 10:23
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подарила сыну на 30-летие автомобиль
Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что сделала своему сыну от первого брака роскошный подарок на его день рождения.
Московский Комсомолец вчера в 08:52
Политика
МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
Общество
Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники
Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного.
Коммерсантъ 08:36
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Общество
Вирусолог спрогнозировал сроки завершения пандемии коронавируса в России
К концу мая пандемия коронавируса в России достигнет пика, а затем начнет ослабевать, заявил вирусолог Анатолий Альштейн в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 09:59
Энергетика
Urals стал дороже североморской нефти
Российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе стал дороже североморского датированного эталона нефти (North Sea Dated), сообщило агентство Argus.
РБК 08:42
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Общество
ВОЗ заметила снижение темпов распространения коронавируса в Москве
В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге снижаются темпы прироста случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:24
Политика
Уволен помощник главы Россельхознадзора
Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен с занимаемой должности, сообщили в Министерстве сельского хозяйства России.
RT на русском 10:48
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru 08:12
Общество
Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями
Метания судна для завершения "Северного потока-2" объяснили санкциями.
Piter.tv 10:00
Футбол
РПЛ сообщила о вариантах возобновления сезона
Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предложило клубам два варианта возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 08:16
Футбол
ФИФА предлагает ввести по пять замен в матче до конца сезона
Международная федерация футбола (ФИФА) предлагает увеличить число замен в одном матче с трех до пяти в качестве временной меры.
Матч ТВ 08:55
Игры
Gears Tactics получила оценку в 81 балл на Metacritic
Cyber.sports.ru 10:55
Шоу-бизнес
Юлия Меньшова с супругом Игорем Гординым отметили 24-летие отношений
Телеведущая и актриса Юлия Меньшова сообщила, что на самоизоляции ее супруг, актер Игорь Гордин, ее постоянно смешит.
Суть событий 09:19
Общество
Чехия открыла границы для выезда за рубеж
Правительство Чехии объявило о снятии запрета на свободное перемещение по стране и даже за её пределами: гражданам разрешили выезжать за границу.
Ореанда-Новости 25 апреля в 07:39
Общество
В Челябинской области могут ввести обязательный масочный режим
Алексей Текслер, губернатор Челябинской области сообщил, что в регионе по примеру Екатеринбурга могут ввести обязательный масочный режим для всех.
Уральский меридиан 06:42
Происшествия
В Алтайском крае нашли тела подростка и девушки, пропавших в январе
Тела подростка и девушки, пропавших в Алтайском крае в начале января 2020 года, найдены, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.
РИА Новости 08:44
Здоровье
В России почти у 400 беременных женщин выявлен коронавирус
Почти 400 беременных женщин в России имеют подтверждённый диагноз «коронавирусная инфекция», сообщила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян.
RT на русском 07:55