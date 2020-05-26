Экономика
ИнтерфаксПравительство РФ утвердило запрет импорта нефтепродуктов до 1 октября
Правительство России утвердило временный запрет на импорт нефтепродуктов в страну, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. Этот документ премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 22 мая.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, в соответствии с которым до 1 октября введен временный запрет на ввоз в страну отдельных видов топлива.РБК25 мая в 07:21
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