с чего всё началось

Правительство России утвердило временный запрет на импорт нефтепродуктов в страну, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. Этот документ премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 22 мая.

Общество В Москве разрешат прогулки по графику Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным. 1,8K

Космос США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения. 64

Авто Озвучена дата продаж самого бюджетного кроссовера Toyota Компания Toyota определилась с датой выхода на рынок нового вседорожника Yaris Cross, построенного на базе "пятидверки" Yaris.

Общество Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице Минтруд предлагает увеличить на три месяца размер минимального пособия по безработице в 3 раза, до 4,5 тысяч рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков. 1,8K

Политика Глава ДНР сообщил о взломе своей страницы в Twitter Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в среду о взломе его страницы в сети Twitter, на которой хакеры опубликовали фальшивые сообщения от его имени.

Общество В Греции нашли способ защитить население от коронавируса С 1 июня в Греции начнется всеобщая вакцинация БЦЖ с целью защитить жителей страны от заражения коронавирусом. 24

Здоровье Утверждены рекомендации по кодированию причин смерти людей с COVID-19 Минздрав России утвердил методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Армия и оружие Минобороны назвало причастных к подрыву турецкой колонны в Сирии Военный патруль Турции подорвался в Идлибе на самодельном взрывном устройстве, установленном боевиками группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещена в РФ), сообщил 27 мая на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Путешествия Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу Майя Ломидзе рассказала, когда россияне смогут выехать за границу. Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу. 650

Религия 28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня 7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу. 3

Футбол Дзюба назвал позорищем уход Семина из «Локомотива» Форвард «Зенита» и национальной команды России Артем Дзюба отреагировал на решение «Локомотива» не продлевать контрактное соглашение с наставником Юрием Семиным.

Политика Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину Верховный суд вернул экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту Владимиру Путину по части требования дополнительных социальных гарантий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 3,9K

Политика Порошенко повторно вызвали на допрос по делу о контрабанде картин Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос 29 мая по делу о коллекции картин.

Общество В Чехии выпустили календарь с портретом Гитлера Чешское издательство выпустило скандальный календарь на следующий год с портретами Гитлера и других нацистских преступников, сообщает телеканал «Царьград». 5

Общество Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для детских лагерей Детские лагеря смогут открыться не ранее чем на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу, следует из рекомендаций (.pdf) Роспотребнадзора. 9