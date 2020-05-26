Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксПравительство РФ утвердило запрет импорта нефтепродуктов до 1 октября

Правительство России утвердило временный запрет на импорт нефтепродуктов в страну, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. Этот документ премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 22 мая.
Читать в источнике
Комментировать1,4K
с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление
 правительства, в соответствии с которым до 1 октября введен временный запрет на ввоз в страну отдельных видов топлива.
РБК25 мая в 07:21

Подробнее о событии

Правительство запретило на четыре месяца на ввоз импортного топлива в Россию

Эхо Москвывчера в 00:08

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

РИА Новости25 мая в 07:05

Постановление Правительства РФ от 22 мая 2020 г. N 732 «О введении временного запрета на ввоз в Российскую Федерацию отдельных видов топлива»

Гарант25 мая в 09:29

Зарубежному топливу перекрыли ход

Коммерсантъ25 мая в 08:44

Правительство до октября запретило импорт нефтепродуктов

РБК25 мая в 07:21

Правительство запретило ввоз топлива в Россию сроком на четыре месяца

ТАСС25 мая в 07:07

Только свой бензин

Российская газета25 мая в 19:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 16:10, Ашберн
Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК вчера в 17:00
782
Общество

В Москве разрешат прогулки по графику

Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
1,8K
Космос

США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
64
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов пожаловался на превращение артистов в дармоедов

Актер Михаил Ефремов в интервью порталу "Спорт-Экспресс" рассказал о том, как на артистах сказались ограничения из-за эпидемии коронавируса.
РИА Новости 14:13
16
Общество

Кадыров прокомментировал слухи о своем заболевании

Известия 12:35
240
Авто

Озвучена дата продаж самого бюджетного кроссовера Toyota

Компания Toyota определилась с датой выхода на рынок нового вседорожника Yaris Cross, построенного на базе "пятидверки" Yaris.
Новые автомобили 01:31
Общество

Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице

Минтруд предлагает увеличить на три месяца размер минимального пособия по безработице в 3 раза, до 4,5 тысяч рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
РИА Новости 10:28
1,8K
Политика

Глава ДНР сообщил о взломе своей страницы в Twitter

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в среду о взломе его страницы в сети Twitter, на которой хакеры опубликовали фальшивые сообщения от его имени.
ТАСС 15:26
Происшествия

В Москве задержан адвокат по делу о крупном мошенничестве

В Москве задержаны шесть человек, которых называют организованной группой московского предпринимателя Рафаэля Хамидуллина и адвоката Фазиля Садретдинова.
Российская газета 12:23
7
Происшествия

В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны

РБК вчера в 14:36
127
Здоровье

Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения

Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России вчера в 08:28
1,8K
Общество

В Греции нашли способ защитить население от коронавируса

С 1 июня в Греции начнется всеобщая вакцинация БЦЖ с целью защитить жителей страны от заражения коронавирусом.
РИА Новости 13:05
24
Здоровье

Утверждены рекомендации по кодированию причин смерти людей с COVID-19

Минздрав России утвердил методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 13:10
Шоу-бизнес

У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын

В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
270
Игры

Sony планирует 3 июня представить PlayStation 5

Продажи PlayStation 5 и Xbox Series X стартуют в октябре 2020 года.
Astera 15:37
2
Армия и оружие

Минобороны назвало причастных к подрыву турецкой колонны в Сирии

Военный патруль Турции подорвался в Идлибе на самодельном взрывном устройстве, установленном боевиками группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещена в РФ), сообщил 27 мая на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Известия 15:41
Общество

Три аптечные сети получили разрешения на торговлю лекарствами онлайн

Три крупные аптечные сети столицы получили первые разрешения на дистанционную торговлю лекарствами.
RT на русском 15:26
1
Путешествия

Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу

Майя Ломидзе рассказала, когда россияне смогут выехать за границу. Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу.
Piter.tv 03:35
650
Религия

28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня

7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу.
Park72.ru 05:00
3
Футбол

Дзюба назвал позорищем уход Семина из «Локомотива»

Форвард «Зенита» и национальной команды России Артем Дзюба отреагировал на решение «Локомотива» не продлевать контрактное соглашение с наставником Юрием Семиным.
Vprognoze.ru вчера в 11:03
Политика

Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину

Верховный суд вернул экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту Владимиру Путину по части требования дополнительных социальных гарантий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 09:20
3,9K
Киберспорт

Объявлены бесплатные игры для подписчиков Xbox Live Gold в июне

CyberSport.ru вчера в 23:02
Политика

Порошенко повторно вызвали на допрос по делу о контрабанде картин

Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос 29 мая по делу о коллекции картин.
ТАСС 14:47
Наука

Создан искусственный глаз, превосходящий по возможностям человеческий

Вести.Ru вчера в 02:19
77
Общество

Для поступления в вуз потребуется электронная подпись

В этом году при поступлении в вузы онлайн абитуриентам понадобится электронная подпись.
Поступи Онлайн 08:39
61
Культура

Криминальный сериал «Черная кошка» начнется 25 мая на канале Россия 1

История расскажет о неуловимой и опасной банде «Черная кошка», которая существовала в советское время.
Комсомольская правда 24 мая в 23:50
43
Общество

В Чехии выпустили календарь с портретом Гитлера

Чешское издательство выпустило скандальный календарь на следующий год с портретами Гитлера и других нацистских преступников, сообщает телеканал «Царьград».
Экспресс газета 15:40
5
Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для детских лагерей

Детские лагеря смогут открыться не ранее чем на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу, следует из рекомендаций (.pdf) Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 13:06
9
Общество

Москва направит бригады врачей в регионы для борьбы с COVID-19

Власти Москвы направят в регионы бригады врачей для помощи в борьбе с распространением коронавируса.
Известия 11:34
72
Шоу-бизнес

Инна Королева рассказала о седьмом сезоне «Сватов»

Актриса Инна Королева провела прямой эфир в социальной сети Instagram, в котором рассказала подписчикам о съемках седьмого сезона популярного телесериала "Сваты".
Территория новостей вчера в 12:57
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное