Экономика

REGNUMREGNUMПравительство РФ увеличило базовый тариф на электроэнергию для ДФО

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 31 декабря 2019 года подписал распоряжение по установлению на 2020 год базового уровня цен на электроэнергию для регионов Дальнего Востока.
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