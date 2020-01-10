Экономика
REGNUMПравительство РФ увеличило базовый тариф на электроэнергию для ДФО
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 31 декабря 2019 года подписал распоряжение по установлению на 2020 год базового уровня цен на электроэнергию для регионов Дальнего Востока.
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Выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке планируют продлить до 2028 года
Якутия 2408 января в 17:00
Минэнерго Забайкалья назвало меры, которыми пытается понизить цены на электричество
Чита.Ру08 января в 07:18
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Политика
Иран объявит причину крушения украинского самолета 11 января
Иран намерен объявить предварительную версию причины крушения украинского самолета Boeing 737 в Тегеране.
Общество
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Шоу-бизнес
Бузова привезла жениха в самый дорогой отель на Пхукете
После отдыха в Куршевеле Ольга Бузова вместе с возлюбленным Давидом Манукяном отправилась в Таиланд.
Общество
Султан Омана скончался в возрасте 79 лет
Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид скончался в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.
Политика
СБ ООН принял резолюцию о продлении гумпомощи Сирии
Совет Безопасности ООН в последний день действия мандата на трансграничные операции по доставке гумпомощи сирийцам принял внесенную Бельгией и Германией резолюцию, предлагающую продление механизма на полгода и доставку помощи через два КПП, а не четыре как раньше.
Хоккей
Николай Цулыгин: «Были люди, которые играли не за нас, а против нас»
Были люди, которые играли не за нас, а против нас. Этого нам не хватило для того, чтобы победить.
Общество
На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком
Спорт
Пользователи Metacritic назвали лучшую игру прошедшего десятилетия
Дочерний сайт GameSpot Metacritic недавно провел свой опрос пользователей о лучших играх 2019 года, а также подсчитал голоса по лучшим играм десятилетия.
Экономика
Кассовые сборы российских фильмов снизились впервые за пять лет
Снижение произошло впервые с 2015 года, отмечается в исследовании, до этого касса российского кино постоянно росла: так, в 2016 году она составляла 8,6 млрд руб, в 2017-м — 13 млрд руб.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у столичного «Нэклис-банка»
ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-банка».
Гаджеты
На выставке CES 2020 представили круглый смартфон
Происшествия
Бочкарева призналась в хранении наркотиков
Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Энергетика
Лукашенко счел российскую нефть слишком дорогой
В четверг, 9 января, на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Москва собирается поставлять нефть в республику по ценам выше мировых, пишет NEWS.ru.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая показала голый торс своего 82-летнего мужа
Юлия была на снимках в белой тунике, а ее супруг был в шортах и расстегнутой рубашке, показав свой оголенный торс, который привел в восторг многих фанатов пары.
Политика
Экс-депутата Рады возмутили «людоедские» консервы на Украине
Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко возмутился продажей в стране продуктов питания с провокационными названиями, которые разжигают ненависть к жителям Донбасса.
Здоровье
Нижегородский онкоцентр планируется открыть к 2025 году
Происшествия
В Китае сообщили о первом умершем от нового типа коронавируса
В китайском городе Ухань скончался один человек, заразившийся новым типом коронавируса. Он стал первой жертвой этого вируса.
Общество
Самая богатая женщина Африки оказалась гражданкой России
Самая богатая женщина Африки, дочь экс-президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель душ Сантуш рассказала, что у нее есть российское гражданство.
Экономика
Пенсионеров обяжут выполнять новое требование от государства
Ранее сообщалось, что российским пенсионерам начали поступать новые требования от налоговой инспекции.
Игры
В Steam больше нельзя купить Grand Theft Auto IV
Grand Theft Auto IV незадолго до 12-летия убрали из продажи в Steam.
Биатлон
Биатлонист Логинов не попал в эстафетный состав России в Оберхофе
Международный союз биатлонистов на официальном сайте опубликовал составы мужской и женской сборных России на эстафету, которая состоится в рамках четвертого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Здоровье
Компания БАТ предлагает законодательно регулировать рынок никотиновой продукции
Компания "БАТ Россия", которая единственная из крупных российских производителей выпускает бестабачную содержащую никотин продукцию, выступает за введение закона, регулирующего рынок никотиновой продукции, но против введения запрета на них.
Политика
Президент Абхазии обжалует решение ВС об отмене итогов выборов
Вечером 10 января ВС Абхазии отменил решение ЦИК об итогах выборов президента и постановил назначить повторное голосование в течение 2–3 месяцев.