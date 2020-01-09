Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 31 декабря 2019 года подписал распоряжение по установлению на 2020 год базового уровня цен на электроэнергию для регионов Дальнего Востока.

Политика Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии с полуночи воскресенья по местному времени, об этом говорится в заявлении ЛНА.

Происшествия СК начал проверку после хлопка в цехе в Белгородской области Следователи начали проверку после хлопка пылевоздушной смеси на комбикормовом заводе в Белгородской области, от которого пострадали пять человек, сообщается на сайте областного СУСК РФ.

Экономика Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба в России Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в России в 2019 году подстегнули рост ее стоимости у производителей до рекордных уровней, приведя затем, по цепочке, к подорожанию ржаной муки и хлебобулочных изделий.

Происшествия В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".

Гаджеты В России рекордно подешевел iPhone 7 В России рекордно подешевел один из самых популярных смартфонов марки Apple – iPhone 7. Об этом сообщает ресурс Hi-Tech.Mail.ru.

Политика Зеленский заявил, что виновные в катастрофе Boeing «не отвертятся» Украина и Иран договорились провести тщательное расследование катастрофы Boeing 737, чтобы никто из виновных в трагедии «не отвертелся», заявил 11 января украинский лидер Владимир Зеленский в ходе обращения к гражданам.

Финансы Сбербанк снизил ставки по некоторым вкладам в рублях Как сообщил ТАСС главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников через пресс-службу банка, снижение ставок по вкладам отыгрывает последнее решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. "Также в этом снижении уже заложены все рыночные ожидания повторного снижения ставки ЦБ на 25 базисных пункта, которое рынок ожидает в конце февраля 2020 года", - добавил он.

Политика WSJ: США угрожают Ираку лишением доступа к средствам от продажи нефти Издание The Wall Street Journal сообщает со ссылкой на источник, что Вашингтон угрожает лишить Ирак доступа к правительственному банковскому счёту в США, который содержит иракские средства от продажи нефти.

Наука Когда мозг дает сбой: когнитивные искажения О дельфинах и котах Когнитивным искажением под названием «систематическая ошибка выжившего» часто оперируют даже самые неглупые люди, а иногда и ученые.

Общество Погибшие в авиакатастрофе в Иране канадцы оказались учеными Профессор международного права Университета Макгилла в Монреале Пайам Ахаван сообщил, что большинство граждан Канады иранского происхождения, находившихся на борту сбитого под Тегераном украинского самолета, были учеными и студентами престижных канадских вузов.

Политика В Абхазии завели уголовное дело после протестов в Сухуме Генпрокуратура Абхазии сообщила о возбуждении уголовного дела по факту массовых беспорядков, которые произошли во время протестов в Сухуме 9 января.