Экономика
REGNUMПравительство РФ увеличило базовый тариф на электроэнергию для ДФО
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 31 декабря 2019 года подписал распоряжение по установлению на 2020 год базового уровня цен на электроэнергию для регионов Дальнего Востока.
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Выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке планируют продлить до 2028 года
Якутия 2408 января в 17:00
Базовый тариф на электроэнергию на Дальнем Востоке вырос до 5 рублей за киловатт
ТАСС09 января в 06:17
Для сельских предпринимателей снижен льготный тариф на электроэнергию (НАО),
ADVIS.ru09 января в 04:59
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Технологии
Марк Цукерберг сделал прогноз на ближайшие десять лет
Основатель корпорации Facebook Марк Цукерберг сделал прогноз о развитии технологий на ближайшие десять лет.
Общество
Жителя Татарстана арестовали за видео о вымышленном суде над Путиным
Набережночелнинский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил арестовать Ямадаева до 29 февраля, сообщило издание «Медиазона».
Политика
Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии с полуночи воскресенья по местному времени, об этом говорится в заявлении ЛНА.
Происшествия
СК начал проверку после хлопка в цехе в Белгородской области
Следователи начали проверку после хлопка пылевоздушной смеси на комбикормовом заводе в Белгородской области, от которого пострадали пять человек, сообщается на сайте областного СУСК РФ.
Экономика
Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба в России
Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в России в 2019 году подстегнули рост ее стоимости у производителей до рекордных уровней, приведя затем, по цепочке, к подорожанию ржаной муки и хлебобулочных изделий.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Гаджеты
В России рекордно подешевел iPhone 7
В России рекордно подешевел один из самых популярных смартфонов марки Apple – iPhone 7. Об этом сообщает ресурс Hi-Tech.Mail.ru.
Единоборства
Боец MMA Орловский объяснил неприязнь к Фёдору Емельяненко
Белорусский боец смешанного стиля Андрей Орловский объяснил свою неприязнь к россиянину Фёдору Емельяненко.
Кино
Сценарист «Скайуокер. Восход» объяснил, как Рей вернула баланс Силы в киновселенную
Сценарист картины Крис Террио решил пролить свет и рассказал, как Джедаи управляют балансом Силы, почему нельзя уничтожить Тьму полностью и что ждет Рей в будущем.
Происшествия
Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы
Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Общество
Bloomberg оценил потери Карлоса Гона из-за преследования в $50 млн
С момента ареста в Японии более года назад состояние экс-главы автоконцерна Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона уменьшилось на 40% — с примерно $120 млн до $70 млн, пишет Bloomberg.
Спорт
Лыжники устроили завал во время мужского спринта в Дрездене
Во время мужского спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене случился завал.
Футбол
«Ливерпуль» Клоппа обыграл «Тоттенхэм» Моуринью с минимальным счетом
В матче 22-го тура чемпионата Англии лондонский "Тоттенхэм Хотспур" сыграл на домашнем поле с "Ливерпулем".
Политика
Зеленский заявил, что виновные в катастрофе Boeing «не отвертятся»
Украина и Иран договорились провести тщательное расследование катастрофы Boeing 737, чтобы никто из виновных в трагедии «не отвертелся», заявил 11 января украинский лидер Владимир Зеленский в ходе обращения к гражданам.
Финансы
Сбербанк снизил ставки по некоторым вкладам в рублях
Как сообщил ТАСС главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников через пресс-службу банка, снижение ставок по вкладам отыгрывает последнее решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. "Также в этом снижении уже заложены все рыночные ожидания повторного снижения ставки ЦБ на 25 базисных пункта, которое рынок ожидает в конце февраля 2020 года", - добавил он.
Футбол
Появилось видео первого гола Ибрагимовича после возвращения в «Милан»
В сети опубликовали видео первого мяча шведского форварда Златана Ибрагимовича после его возвращения в футбольный клуб «Милан».
Армия и оружие
США не исключили введения санкций против Индии за приобретение С-400
В Госдепартаменте США заявили, что в отношении Индии могут быть применены ограничительные меры, если страна продолжит закупать российские системы противоракетной обороны C-400.
Политика
Посла Британии в Иране задержали на несколько часов на акции протеста
Иранские правоохранительные органы задержали и через несколько часов отпустили посла Великобритании в Иране Роберта Макэйра из-за его участия в акции протеста в Тегеране.
Политика
Иран признал, что сбил украинский «Боинг»
Авто
Названы самые безопасные автомобили 2019 года по версии Euro NCAP
Европейская организация Euro NCAP составила рейтинг самых безопасных автомобилей 2019 года.
Политика
WSJ: США угрожают Ираку лишением доступа к средствам от продажи нефти
Издание The Wall Street Journal сообщает со ссылкой на источник, что Вашингтон угрожает лишить Ирак доступа к правительственному банковскому счёту в США, который содержит иракские средства от продажи нефти.
Происшествия
В Подмосковье двое детей погибли, провалившись под лед
Наука
Когда мозг дает сбой: когнитивные искажения
О дельфинах и котах Когнитивным искажением под названием «систематическая ошибка выжившего» часто оперируют даже самые неглупые люди, а иногда и ученые.
Общество
Погибшие в авиакатастрофе в Иране канадцы оказались учеными
Профессор международного права Университета Макгилла в Монреале Пайам Ахаван сообщил, что большинство граждан Канады иранского происхождения, находившихся на борту сбитого под Тегераном украинского самолета, были учеными и студентами престижных канадских вузов.
Хоккей
МЧМ-2020: КХЛ объяснила, почему игрока Канады не удалили в концовке финала
Причины неназначенного удаления хоккеисту сборной Канады в финале молодежного чемпионата мира — 2020 объяснили в департаменте судейства КХЛ, 11 января сообщает пресс-служба лиги.
Политика
В Абхазии завели уголовное дело после протестов в Сухуме
Генпрокуратура Абхазии сообщила о возбуждении уголовного дела по факту массовых беспорядков, которые произошли во время протестов в Сухуме 9 января.
Экономика
Кассовые сборы отечественных фильмов упали на 11%
Кассовые сборы всех фильмов российского производства в 2019 году составили 12,3 млрд рублей, снизившись на 11,3% по сравнению с 2018 годом.
Политика
Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
Технологии
Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы
Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.