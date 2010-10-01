Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 31 декабря 2019 года подписал распоряжение по установлению на 2020 год базового уровня цен на электроэнергию для регионов Дальнего Востока.

Правительство РФ увеличило базовый тариф на электроэнергию для ДФО

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Политика В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей.

Шоу-бизнес Жена Стаса Костюшкина исполнила зажигательный танец в бикини Стас Костюшкин, исполнитель из РФ, разместил в соцсети «Инстаграм» видео, на котором демонстрируется зажигательный танец его жены в бикини во время семейного отдыха в Тайланде.