Экономика
REGNUMПравительство РФ увеличило базовый тариф на электроэнергию для ДФО
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 31 декабря 2019 года подписал распоряжение по установлению на 2020 год базового уровня цен на электроэнергию для регионов Дальнего Востока.
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Общество
Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы
Открытие регулярного авиасообщения положит начало первым международным рейсам из Крыма и еще больше укрепит международный статус аэропорта "Симферополь", - подчеркнул глава комитета.
Происшествия
Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.
Технологии
Роспатент назвал 10 самых интересных патентов на изобретения 2019 года
Политика
В Польше заявили о желании получить независимость от российского газа
Польская сторона заявила о желании и стремлении стать страной, независимой от российского газа.
Политика
Протестующие попытались захватить резиденцию президента Абхазии
В Абхазии митингующие совершили попытку захвата резиденции президента республики, сообщает Интерфакс.
Культура
В Туркменистане Америка объявлена врагом
В Туркмении Америку объявили врагом и ведут антиамериканскую пропаганду, сообщает 8 января агентство CentralAsia.
Авто
О новом Toyota Land Cruiser 300 рассказали в Toyota
Японский автопроизводитель Toyota готовит к дебюту внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения.
Космос
Телескоп Hubble запечатлел «галактику Годзиллы»
Космический телескоп Hubble («Хаббл») сделал снимок галактики, которая считается крупнейшей в нашем сегменте Вселенной.
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Политика
Иран предварительно отчитался ИКАО о крушении украинского самолета
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) получила от Ирана официальное уведомление и предварительный отчет об авиакатастрофе с самолетом Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Тегеране.
Происшествия
Десятки землетрясений зафиксировали на севере Камчатки
За один вечер на севере Камчатки сейсмологи зафиксировали десятки землетрясений.
Политика
У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит
Трюдо добавил, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о сотрудничестве своей страны с Канадой в расследовании причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту Тегерана.
Происшествия
В аквапарке Новосибирска чуть не захлебнулся 16-летний подросток
Подросток нырнул в глубокое джакузи, зацепился за металлические части резервуара и не смог всплыть на поверхность.
Гаджеты
ОС Android 10 добавила новые функции смартфонам Xiaomi и Redmi
Как сообщает ToDay News Ufa недавнее обновление глобальной прошивки MIUI Global ROM представило новую версию MIUI Launcher.
Политика
Актриса Шэрон Стоун назвала Владимира Путина сильным лидером
Американская актриса Шэрон Стоун сравнила президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Политика
В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану
Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей.
Шоу-бизнес
Жена Стаса Костюшкина исполнила зажигательный танец в бикини
Стас Костюшкин, исполнитель из РФ, разместил в соцсети «Инстаграм» видео, на котором демонстрируется зажигательный танец его жены в бикини во время семейного отдыха в Тайланде.
Здоровье
Число заболевших корью в Якутске достигло 70
Число заболевших корью в Якутске достигло 70. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Экономика
Сечин попросил Медведева ускорить выдачу льгот для «Роснефти»
Глава Роснефти Игорь Сечин попросил Дмитрия Медведева ускорить разработку мер поддержки месторождений, которые прошли инвентаризацию и давать льготы только тем, кто предоставил данные по каждой скважине.
Армия и оружие
Появилось видео пуска ракеты «Кинжал» на учениях в Черном море
В Черном море в четверг прошли совместные учения Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал".
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии
Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
Здоровье
На границе усилен санитарный контроль из-за вспышки пневмонии в Китае
Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе с Китаем в связи с выявлением случаев заболевания пневмонией вирусной этиологии.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Хоккей
Квартальнов о поражении от «Торпедо»: Всех надо казнить, а меня – вешать первым
Всех игроков казанского «Ак Барса» стоит казнить.
Общество
Пожилой женщине повысили пенсию на 1 рубль и 10 копеек в Кургане
Технологии
Компания Apple призналась, что сканирует все фото в iCloud
Apple проверяет все фотографии, которые попадают в облачное хранилище iCloud.