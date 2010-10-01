Экономика

REGNUMREGNUMПравительство РФ увеличило базовый тариф на электроэнергию для ДФО

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 31 декабря 2019 года подписал распоряжение по установлению на 2020 год базового уровня цен на электроэнергию для регионов Дальнего Востока.
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Базовый тариф на электроэнергию на Дальнем Востоке вырос до 5 рублей за киловатт

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Шесть землетрясений зафиксировали сейсмологи на Камчатке после сильного сейсмического события, произошедшего на севере полуострова в четверг.
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Тарифы на электроэнергию на 2020 год установлены в Приангарье

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Советский спутник связи "Молния 2-17" сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы над Индийским океаном, сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
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«В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России российской стороне передана нота протеста», — говорится в сообщении.
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Американские военные покинули две базы на северо-востоке Сирии, сообщает госагентство SANA.
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Более 1 млрд животных погибли в Австралии в результате масштабных лесных пожаров.
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Румынская «дочка» Renault — фирма Dacia — объявила о выпуске спецсерии SE Twenty Special Edition для кроссовера Duster, хэтчбека Sandero Stepway и универсала Logan MCV Stepway.
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