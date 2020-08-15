Правительство РФ увеличило объем Резервного фонда на 1,8 трлн рублей
Смотрите также
Лукашенко рассказал о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
Появилось видео предполагаемого момента гибели протестующего в Минске
Локомотив — Краснодар 1:0
Авербух раскрыл детали нового сезона шоу «Ледниковый период»
Загитова набрала меньше 100 баллов для поступления в ВУЗ
У здания государственной телекомпании в Минске началась акция протеста
Ефремов может принять участие в судебном заседании 18 августа
Задержанные танкеры с бензином для Венесуэлы доставлены в США
Ролик с младенцем вызвал много вопросов у врачей и правозащитников
В больнице Москвы умерла певица Валентина Легкоступова
Как родилась знаменитая фраза после посадки самолёта A321
Спартак — Ахмат 2:0
В Минске освободили сотрудника «Открытой России» Артема Важенкова
Доходы Владимира Путина увеличились за год на 1,1 млн рублей
На Валерия Цепкало в Белоруссии завели дело о взятке
Лукашенко рассказал о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
Директор минского завода признал поражение Лукашенко на выборах
Локомотив — Краснодар 1:0
В Башкирии задержаны десятки защитников горы Куштау
Производство российской вакцины от коронавируса стартовало
На Валерия Цепкало в Белоруссии завели дело о взятке
У здания государственной телекомпании в Минске началась акция протеста
Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев
Российский Су-27 подняли на перехват самолета США над Черным морем
В Минске началась акция памяти погибшего в ходе протестов
Минобороны Белоруссии объяснило присутствие сербских военных в стране
СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана
Правительство РФ распорядилось увеличить объем Резервного фонда на 1,8 трлн рублей. Соответствующее распоряжение от 12 августа 2020 года опубликовано в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.В источнике
Подробнее о событии