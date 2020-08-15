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Интерфакс
Интерфакс

Правительство РФ увеличило объем Резервного фонда на 1,8 трлн рублей

Правительство РФ распорядилось увеличить объем Резервного фонда на 1,8 трлн рублей. Соответствующее распоряжение от 12 августа 2020 года опубликовано в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.В источнике
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Газета.Ru

Правительство России повысит резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Газета.Ru06:13
News.ru

Правительство увеличило объём Резервного фонда РФ

News.ru06:25
Коммерсантъ

Правительство увеличит Резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Коммерсантъ06:22
ТАСС

Правительство увеличивает объем резервного фонда на 1,8 трлн рублей

ТАСС06:26
Царьград

Россия увеличила Резервный фонд почти на 2 трлн рублей

Царьград06:11
Известия

Правительство РФ увеличивает резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Известия05:53
Интерфакс

Правительство РФ увеличило объем Резервного фонда на 1,8 трлн рублей

Интерфакс05:41

Бюллетени сожжены. Штаб Тихановской выступил против пересчета голосов

Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не намерен соглашаться на предложение пересчета голосов или второго тура выборов, заявила пресс-секретарь кандидата Анна Красулина 15 августа в эфире «Эхо Москвы».
ИА Красная Весна13:21
8

Компания «Водоходъ» не имеет претензий к «Красному Сормову» из-за поломки теплохода «Мустай Карим»

Российская судоходная компания «Водоходъ» не имеет претензий к нижегородскому заводу «Красное Сормово» из-за поломки круизного лайнера «Мустай Карим».
Нижний Новгород on-lineвчера в 10:31

У здания государственной телекомпании в Минске началась акция протеста

Акция протеста проходит в Минске у здания государственной Белтелерадиокомпании, куда в субботу для общения с коллективом приехали пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости11:20
116

Оторвавшийся тромб мог стать причиной смерти актера Куницкого

Коллега по сцене актера Сергея Куницкого, который скончался 12 августа, артист Антон Хабаров рассказал, что причиной смерти его друга могли стать проблемы с сердцем или оторвавшийся тромб.
Экономика сегоднявчера в 03:12
18

Huawei Mate 40 получит камеру на 50 Мп

Стандартный Mate 40 будет оснащен 6,67-дюймовым дисплеем с загнутым на боковые кромки дисплеем и кадровой частотой 90 Гц, батареей ёмкостью 4300 мАч и основной камерой с модулями на 50, 20 и 8 Мп.
Megaobzor.com12:57
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Спартак — Ахмат 2:0

Столичный "Спартак" на своем поле обыграл грозненский "Ахмат" со счетом 2:0 во втором туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
ТАСС Спортвчера в 14:58
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