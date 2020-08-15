Правительство РФ увеличило объем Резервного фонда на 1,8 трлн рублей
Смотрите также
В Минске на митинг в поддержку Лукашенко прибыл президентский кортеж
Трамп заявил о намерении рассмотреть возможность помилования Сноудена
Путин и Лукашенко вновь обсудили ситуацию в Белоруссии по телефону
Зеленский назвал неприемлемым решение Минска выдать задержанных России
Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в России через месяц
Telegram провел в Белоруссии опрос о выборах президента
Пушков прокомментировал поражение США в Совбезе ООН
В Башкирии задержаны десятки защитников горы Куштау
Посетители сообщили об обрушении стены в ТРЦ «Мега Дыбенко»
Конгрессмены США «взбесились» из-за испытаний С-400 на F-16 в Турции
Задержанный под Минском россиянин заявил, что не воевал в Донбассе
США и Польша подписали договор об активизации военного сотрудничества
Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи
Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии
В Башкирии иномарка сбила беременную женщину с ребенком
Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в России через месяц
Путин и Лукашенко вновь обсудили ситуацию в Белоруссии по телефону
Глава МВД Белоруссии обещает разобраться с насилием со стороны милиции
Умер депутат Мосгордумы Николай Губенко
Су-27 подняли из-за самолета ВМС Италии над Черным морем
Посол Белоруссии в Словакии выступил в поддержку протестующих
Цепкало планирует встретиться в Варшаве c политиками из Вашингтона
Тихановская попросила сотрудников СИЗО проявить гуманность к ее мужу
Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине
Умер младший брат президента США Роберт Трамп
Правительство РФ распорядилось увеличить объем Резервного фонда на 1,8 трлн рублей. Соответствующее распоряжение от 12 августа 2020 года опубликовано в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.В источнике
Подробнее о событии