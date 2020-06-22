Экономика
ИА Красная ВеснаПравительство РФ увеличило объем субсидий малому и среднему бизнесу
Объем субсидий малому и среднему бизнесу, пострадавшему от пандемии, увеличен с 81,2 млрд до 104,4 млрд рублей правительством РФ, 22 июня соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.
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Политика
США приостановят выдачу ряда виз до конца года
Власти США приостановят выдачу ряда виз до конца года и продлят запрет на въезд определенным категориям держателям гринкарт, что позволит освободить сотни тысяч рабочих мест для американцев, заявил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
РИА Новости 15:50
Гаджеты
Apple начала WWDC 2020. Где и как смотреть презентацию
Текстовая трансляция WWDC 2020 на русском языке Если вы хотите увидеть трансляцию на русском языке, но не знаете английский язык, мы вам поможем.
ITZine.ru 13:14
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск.
Газета.Ru 19 июня в 09:48
Происшествия
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
Культура
Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры
Худрук московского Театра сатиры Александр Ширвиндт назвал Федора Добронравова "свободным художником" и рассказал о причине его ухода из труппы.
Народные новости 09:19
Армия и оружие
«Российские» МиГ-29 и Су-24 за неделю разбили турецкую армию в Ливии
Появление в Ливии истребителей МиГ-29 и бомбардировщиков Су-24, которые в западных СМИ называются не иначе, как российскими боевыми самолетами, значительно улучшило положение сил Ливийской национальной армии.
Что происходит 20 июня в 01:55
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
Космос
Россия приступила к разработке миссии по высадке космонавтов на Луну
RT на русском 15:35
Здоровье
Попова сделала заявление о начале следующего учебного года
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сделала заявление, которое касается начала учебного года в школах России.
Konkurent.ru вчера в 23:10
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Интерфакс 11:05
Общество
В Крым перебросят самолёт для увеличения количества осадков
RT на русском 16:01
Общество
В Москве за сутки умерли 26 пациентов с коронавирусом
Общее число жертв достигло 3 643 человек.
Эхо Москвы 16:04
Общество
Воробьев объяснил значение поправок в Конституцию
Принятие поправок в Конституцию означает не только стабильность и развитие экономики, но и «защищенность от непредсказуемых шараханий и событий», заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 15:01
Шоу-бизнес
Виктория Боня рассказала о тяжелой болезни бывшего мужа
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня в своем микроблоге рассказала о том, что ее бывший гражданский супруг – миллионер Александр Смерфит, борется с тяжелой болезнью.
Bimru.ru 12:58
Происшествия
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
Политика
«9 тысяч слов лжи»: в Дании отреагировали на статью Путина
Статья президента России Владимира Путина в американском издании The National Interest — это, по выражению датского специалиста Эмиля Роттбёлля, «девять тысяч слов лжи».
Городовой 12:20
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной подтвердил слухи о расставании с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с певицей Полиной Гагариной после шести лет брака.
Газета.Ru 10:58
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
Футбол
Болонья — Ювентус 0:2 (1-й тайм)
От зоны еврокубков команду отделяет 5 очков. До вынужденной паузы безвыигрышная серия команды составляла три матча (2 поражения и ничья).
Vprognoze.ru 09:49
Общество
Воробьев сообщил о сохранении масочного режима в Подмосковье
В Подмосковье, несмотря на ослабление ограничений, сохранится масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий.
РБК 15:27
Политика
В Пекине считают необходимым подготовиться к отключению от долларовой платежной системы
По мнению Фан Синхая, зависимость от систем в долларовых расчетах делает КНР уязвимой для потенциальных санкций Вашингтона.
ТАСС 13:07
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Колос» в матче с четырьмя пенальти
В матче 27-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» обыграло ковалёвский «Колос» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Киеве на стадионе «Олимпийский».
Чемпионат 14:40
Политика
Защита по делу MH17 запросит расследовать радиолокационные данные
Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины Олега Пулатова запросит продолжение расследования по радиолокационными данным, чтобы установить, находились ли истребитель или ракета поблизости с пассажирским самолетом в день трагедии, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
РИА Новости 08:15
Политика
Макрон заявил об «опасной игре Турции» в Ливии
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Турция «играет в опасную игру» в Ливии.
RT на русском 14:41
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49
Политика
Бизнесмен Евгений Пригожин написал открытое письмо Конгрессу США
Петербургский предприниматель Евгений Пригожин написал открытое письмо Конгрессу США в ответ на выпущенные ранее директивы H.RES.996 и S.RES.624.
Народные новости вчера в 15:11
Футбол
Генич извинился перед «Ростовом»
Известный комментатор Константин Генич принёс извинения «Ростову» за свои слова после матча команды против «Сочи».
Евро-футбол.ру 11:52
Общество
Нурмагомедов сообщил новые данные о состоянии отца
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в эфире Первого канала сообщил новые данные о состоянии отца Абдулманапа Нурмагомедова.
Lenta.ru 15:21
Общество
Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей
Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10