Правительство РФ увеличивает объём резервного фонда на 1,8 трлн рублей
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Сотрудники Минфина РФ получили соответствующее указание внести корректировки в показатели сводной бюджетной росписи государственной казны на текущий год. Ранее Михаил Мишустин поручал увеличить размер правительственного резервного фонда на сумму в 1,02 млрд рублей в этом году.В источнике
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