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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Правительство РФ увеличивает объём резервного фонда на 1,8 трлн рублей

Сотрудники Минфина РФ получили соответствующее указание внести корректировки в показатели сводной бюджетной росписи государственной казны на текущий год. Ранее Михаил Мишустин поручал увеличить размер правительственного резервного фонда на сумму в 1,02 млрд рублей в этом году.В источнике
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ТАСС

Правительство увеличивает объем резервного фонда на 1,8 трлн рублей

ТАСС15 августа в 06:26
Коммерсантъ

Правительство увеличит Резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Коммерсантъ15 августа в 06:22
Интерфакс

Правительство РФ увеличило объем Резервного фонда на 1,8 трлн рублей

Интерфакс15 августа в 05:41
Газета.Ru

Правительство России повысит резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Газета.Ru15 августа в 06:13
Царьград

Россия увеличила Резервный фонд почти на 2 трлн рублей

Царьград15 августа в 06:11
Известия

Правительство РФ увеличивает резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Известия15 августа в 05:53
ПРАЙМ

Правительство России увеличит резервный фонд на 1,8 трлн рублей

ПРАЙМ15 августа в 06:17

В Воронеже умерла в больнице сбитая в коляске 4-месячная девочка

В реанимации больницы в Воронеже в субботу, 15 августа скончалась 4-летняя девочка, которую сбил в коляске на ул. Ворошилова водитель автомобиля ВАЗ-2105, сообщило со ссылкой на региональный депздрав РИА «Воронеж» в понедельник, 17 августа.
Kursk.com05:03
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Баффет сделал ставку против экономики США

Популярный блог Zero Hedge написал, что это «сигнал о том, что никто иной, как «Оракул из Омахи», похоже, теперь спокойно делает ставку против Соединенных Штатов», потому что «известный противник инвестиций в золото отказался от акций банков – основы кредитной экономики Америки – в пользу золотодобытчика».
Financial One05:22

Главный санврач РФ оценила меры борьбы с ковидом в Новосибирской области

Вопросы эпидемиологической обстановки обсудили на совещании в областном правительстве, которое провели губернатор Андрей Травников и руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач России Анна Попова.
Российская газета05:26
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