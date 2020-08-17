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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Правительство РФ увеличивает объём резервного фонда на 1,8 трлн рублей

Сотрудники Минфина РФ получили соответствующее указание внести корректировки в показатели сводной бюджетной росписи государственной казны на текущий год. Ранее Михаил Мишустин поручал увеличить размер правительственного резервного фонда на сумму в 1,02 млрд рублей в этом году.В источнике
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ТАСС

Правительство увеличивает объем резервного фонда на 1,8 трлн рублей

ТАСС15 августа в 06:26
Коммерсантъ

Правительство увеличит Резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Коммерсантъ15 августа в 06:22
Интерфакс

Правительство РФ увеличило объем Резервного фонда на 1,8 трлн рублей

Интерфакс15 августа в 05:41
Газета.Ru

Правительство России повысит резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Газета.Ru15 августа в 06:13
Царьград

Россия увеличила Резервный фонд почти на 2 трлн рублей

Царьград15 августа в 06:11
Известия

Правительство РФ увеличивает резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Известия15 августа в 05:53
ПРАЙМ

Правительство России увеличит резервный фонд на 1,8 трлн рублей

ПРАЙМ15 августа в 06:17

Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии

Колонна грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков движется в сторону границы с Белоруссией по трассам Е95 и M1, передает Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на видео из Telegram-каналов и информацию СМИ.
Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии
Коммерсантъ05:23
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Двое полицейских пострадали при столкновениях в районе Куштау

Двое полицейских пострадали при столкновении экоактивистов на шихане Куштау в Башкирии с коллективом Башкирской содовой компании, это станет предметом уголовного разбирательства, заявил глава региона Радий Хабиров.
РИА Новости03:14
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Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам

Ранее, со 2 июля по 16 августа, самая высокая ставка среди основных рублевых вкладов Сбербанка была по вкладу «Сохраняй» — 3,5% при условии открытия депозита на 6-12 месяцев и внесения на него суммы не менее 400 тыс. рублей.
Ведомости05:50
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Депутаты Думы в 2019 году перестали покупать недвижимость за рубежом

Никто из депутатов Госдумы в 2019 году не приобрел недвижимости за рубежом, в списке владельцев домов или квартир за границей - 22 парламентария или члены их семей, также как и в 2018 году.
Интерфакс14 августа в 14:01
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Эксперты заявили о риске скачка цен на электроэнергию к 2031 году

Программа модернизации старых ТЭС объемом 1,3 трлн рублей, рассчитанная на 2022-2031 года, может вызвать резкий рост цен на электроэнергию для населения, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на расчеты экспертов консалтинговой компании Vygon Consulting.
Интерфакс04:06
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