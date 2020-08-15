Правительство РФ увеличивает объём резервного фонда на 1,8 трлн рублей
Смотрите также
В России предложили дать специальный выходной семьям первоклассников
Путин представил Лукашенко своё видение ситуации в Белоруссии
Дегтярёв уволил министра здравоохранения Хабаровского края
Германия обратится в ООН из-за угроз США «Северному потоку-2»
Мировые цены на нефть рвутся к $50
Супруг Надежды Бабкиной госпитализирован в Москве
Трамп допустил введение запрета на работу Alibaba в США
Истребитель Су-27 перехватил самолет разведки США над Черным морем
В США умер Роберт Трамп, младший брат президента США
Трамп значительно сократил отставание от Байдена среди избирателей
Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»
Глава Центра Гамалеи заявил о попытках «перекупить» ученых
В Башкирии появится совет для обсуждения работ на горе Куштау
Дегтярёв уволил министра здравоохранения Хабаровского края
В России предложили дать специальный выходной семьям первоклассников
Появилась новая версия возникновения коронавируса
Кабмин предложит продлить выплаты борющимся с коронавирусом медикам
В Башкирии появится совет для обсуждения работ на горе Куштау
Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина
Белорусские силовики пожаловались на полученные на протестах травмы
Умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
Объём правительственного резервного фонда увеличивается на 1,8 триллиона рублей, о чём распорядился Михаил Мишустин, занимающий в руководстве страны должность председателя. Такие сведения появились сегодня на веб-ресурсе правовой информации.В источнике
Подробнее о событии