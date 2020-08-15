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ГлобалМСК.ру
ГлобалМСК.ру

Правительство РФ увеличивает объём резервного фонда на 1,8 трлн рублей

Объём правительственного резервного фонда увеличивается на 1,8 триллиона рублей, о чём распорядился Михаил Мишустин, занимающий в руководстве страны должность председателя. Такие сведения появились сегодня на веб-ресурсе правовой информации.В источнике
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ТАСС

Правительство увеличивает объем резервного фонда на 1,8 трлн рублей

ТАСС15 августа в 06:26
Газета.Ru

Правительство России повысит резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Газета.Ru15 августа в 06:13
ПРАЙМ

Правительство России увеличит резервный фонд на 1,8 трлн рублей

ПРАЙМ15 августа в 06:17
Коммерсантъ

Правительство увеличит Резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Коммерсантъ15 августа в 06:22
Царьград

Россия увеличила Резервный фонд почти на 2 трлн рублей

Царьград15 августа в 06:11
Известия

Правительство РФ увеличивает резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Известия15 августа в 05:53
Интерфакс

Правительство РФ увеличило объем Резервного фонда на 1,8 трлн рублей

Интерфакс15 августа в 05:41

Дегтярёв уволил министра здравоохранения Хабаровского края

Хабаровск, 17 августа 2020, 07:42 — REGNUM Министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько отправлен в отставку, об этом официально заявил врио губернатора Михаил Дегтярёв на совещании 17 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM00:42
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Кумкват защищает от ряда болезней, включая рак

В исследовательской работе ученые пишут: «Этот фрукт, известный как «декоративный мандарин» и «золотой апельсин», содержит крайне высокий уровень флавоноидов – эти вещества делает организм более устойчивым к канцерогенным компонентам, стимулирующим развитие опухолей».
ToDay News Ufaвчера в 16:20
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Мировые цены на нефть рвутся к $50

13 августа Международное энергетическое агентство снизило прогноз спроса на нефть на 2020 год, предупредив, что это произойдет из-за сокращения авиаперевозок вследствие пандемии коронавируса.МЭА прогнозирует снижение спроса на нефть в этом году на 8,1 миллиона баррелей в сутки.
REGNUM14 августа в 06:20
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Штаб «ООС» сообщил о потерях на Донбассе

Штаб «Операции объединённых сил» («ООС») сообщил о потерях, которые ВСУ понесли в районе н. п. Водяное в результате подрыва украинских военнослужащих на неизвестном взрывном устройстве.
Rusvesna.su14 августа в 00:32

Трамп значительно сократил отставание от Байдена среди избирателей

Действующий президент США Дональд Трамп за последние несколько месяцев значительно сократил отставание по популярности среди избирателей от своего наиболее вероятного соперника на выборах главы государства от Демократической партии Джозефа Байдена.
Известия22:32
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Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт выступил с предложением ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в Россию запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.
РИА Новости00:59
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На российское железо ставят маневр

Налоговые льготы для IT-компаний могут распространить не только на разработчиков Российских производителей телекоммуникационного оборудования предлагается включить в налоговый маневр в IT-отрасли.
Коммерсантъ18:13