Мировые цены на нефть рвутся к $50

13 августа Международное энергетическое агентство снизило прогноз спроса на нефть на 2020 год, предупредив, что это произойдет из-за сокращения авиаперевозок вследствие пандемии коронавируса.МЭА прогнозирует снижение спроса на нефть в этом году на 8,1 миллиона баррелей в сутки.