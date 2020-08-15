Правительство РФ увеличивает объём резервного фонда на 1,8 трлн рублей
Смотрите также
Умер народный артист РСФСР, депутат Мосгордумы Николай Губенко
Глава Башкирии приостановил работы на горе Куштау
Ученые США составили список смертельно опасных продуктов питания
Умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
Появилась новая версия возникновения коронавируса
Байден на 9% опережает Трампа по популярности среди избирателей
Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на атаки из сектора Газа
Стало известно, где в России самый дешевый бензин
Ученые из NIST повысили яркость наноразмерных светодиодов в 100 раз
В России предложили дать специальный выходной семьям первоклассников
Цепкало планирует встретиться в Варшаве c политиками из Вашингтона
Продолжается визит Михаила Мишустина на Дальний Восток
Появилась новая версия возникновения коронавируса
В России предложили дать специальный выходной семьям первоклассников
Стало известно, где в России самый дешевый бензин
Глава Центра Гамалеи заявил о попытках «перекупить» ученых
Глава Башкирии приостановил работы на горе Куштау
Умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
Байден на 9% опережает Трампа по популярности среди избирателей
Белорусские силовики пожаловались на полученные на протестах травмы
Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом
Объём правительственного резервного фонда увеличивается на 1,8 триллиона рублей, о чём распорядился Михаил Мишустин, занимающий в руководстве страны должность председателя. Такие сведения появились сегодня на веб-ресурсе правовой информации.В источнике
Подробнее о событии