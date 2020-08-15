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ГлобалМСК.ру
ГлобалМСК.ру

Правительство РФ увеличивает объём резервного фонда на 1,8 трлн рублей

Объём правительственного резервного фонда увеличивается на 1,8 триллиона рублей, о чём распорядился Михаил Мишустин, занимающий в руководстве страны должность председателя. Такие сведения появились сегодня на веб-ресурсе правовой информации.В источнике
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ТАСС

Правительство увеличивает объем резервного фонда на 1,8 трлн рублей

ТАСС15 августа в 06:26
Коммерсантъ

Правительство увеличит Резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Коммерсантъ15 августа в 06:22
Известия

Правительство РФ увеличивает резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Известия15 августа в 05:53
Газета.Ru

Правительство России повысит резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Газета.Ru15 августа в 06:13
Царьград

Россия увеличила Резервный фонд почти на 2 трлн рублей

Царьград15 августа в 06:11
ПРАЙМ

Правительство России увеличит резервный фонд на 1,8 трлн рублей

ПРАЙМ15 августа в 06:17
Интерфакс

Правительство РФ увеличило объем Резервного фонда на 1,8 трлн рублей

Интерфакс15 августа в 05:41

На Камчатке ведущие больницы возобновляют плановую госпитализацию

Как сообщили ИА «Кам 24» в пресс-службе краевого правительства, к плановой госпитализации пациентов приступают Камчатская краевая больница имени А.С. Лукашевского, Вилючинская городская больница и Елизовская районная больница, а также ряд больниц в отдаленных районах края.
Кам 2422:04

ЦБ хочет привлечь к венчурному финансированию НПФ

Банк России выпустил доклад по вопросам развития прямого инвестирования и краудфандинга, призвав заинтересованные организации к обсуждению предложенных в документе мер по снижению рисков прямых инвестиций.
Ведомости13 августа в 17:21
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Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новости15 августа в 16:33
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Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на атаки из сектора Газа

Армия обороны Израиля в понедельник сообщила, что нанесла удар по наблюдательным пунктам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой и провокационные действия палестинцев.
ТАСС18:57
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В России предложили дать специальный выходной семьям первоклассников

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс направила предложение вице-премьеру России Татьяне Голиковой о выделении 1 сентября дополнительного оплачиваемого выходного для родителей первоклассников.
RT на русском21:51
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Цепкало планирует встретиться в Варшаве c политиками из Вашингтона

Экс-претендент в президенты Белоруссии Валерий Цепкало намерен встретиться в Варшаве с "серьезными" политиками из Вашингтона, однако они не являются представителями действующей в США власти.
ТАССвчера в 03:05
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Продолжается визит Михаила Мишустина на Дальний Восток

Продолжается визит Михаила Мишустина на Дальний Восток Продолжая свою поездку по Дальнему Востоку, премьер-министр Михаил Мишустин провел несколько дней на Камчатке, где обсудил вопросы газификации региона, а также встретился с местными бизнесменами.
Коммерсантъвчера в 09:07