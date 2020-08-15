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ГлобалМСК.ру
ГлобалМСК.ру

Правительство РФ увеличивает объём резервного фонда на 1,8 трлн рублей

Объём правительственного резервного фонда увеличивается на 1,8 триллиона рублей, о чём распорядился Михаил Мишустин, занимающий в руководстве страны должность председателя. Такие сведения появились сегодня на веб-ресурсе правовой информации.В источнике
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ТАСС

Правительство увеличивает объем резервного фонда на 1,8 трлн рублей

ТАСС15 августа в 06:26
Известия

Правительство РФ увеличивает резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Известия15 августа в 05:53
ПРАЙМ

Правительство России увеличит резервный фонд на 1,8 трлн рублей

ПРАЙМ15 августа в 06:17
Газета.Ru

Правительство России повысит резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Газета.Ru15 августа в 06:13
Царьград

Россия увеличила Резервный фонд почти на 2 трлн рублей

Царьград15 августа в 06:11
Коммерсантъ

Правительство увеличит Резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Коммерсантъ15 августа в 06:22
Интерфакс

Правительство РФ увеличило объем Резервного фонда на 1,8 трлн рублей

Интерфакс15 августа в 05:41

ЦБ хочет привлечь к венчурному финансированию НПФ

Банк России выпустил доклад по вопросам развития прямого инвестирования и краудфандинга, призвав заинтересованные организации к обсуждению предложенных в документе мер по снижению рисков прямых инвестиций.
Ведомости13 августа в 17:21
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В Южно-Сахалинске откроется выставка, посвященная буллингу

Перед открытием выставки в "Комсомольце" состоится общероссийская премьера подростковой драмы Кей ТиКерран "Школа на выживание" (США, 2019), главная героиня которой борется с буллингом в американской школе.
Сахалин.Инфо20:07

В России предложили дать специальный выходной семьям первоклассников

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс направила предложение вице-премьеру России Татьяне Голиковой о выделении 1 сентября дополнительного оплачиваемого выходного для родителей первоклассников.
RT на русском21:51
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Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

За фразу про «два дня мучений» на телеведущую подписчики выплеснули столько негатива, что Бородина поспешила оправдать себя тем, что в отеле, где они и проведут большую часть отпуска, будут развлечения для детей и возможность отдохнуть для Ксении и ее супруга.
Невские Новостивчера в 03:59
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Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новости15 августа в 16:33
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