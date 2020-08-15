Правительство РФ увеличивает объём резервного фонда на 1,8 трлн рублей
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Объём правительственного резервного фонда увеличивается на 1,8 триллиона рублей, о чём распорядился Михаил Мишустин, занимающий в руководстве страны должность председателя. Такие сведения появились сегодня на веб-ресурсе правовой информации.В источнике
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