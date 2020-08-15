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ГлобалМСК.ру
ГлобалМСК.ру

Правительство РФ увеличивает объём резервного фонда на 1,8 трлн рублей

Объём правительственного резервного фонда увеличивается на 1,8 триллиона рублей, о чём распорядился Михаил Мишустин, занимающий в руководстве страны должность председателя. Такие сведения появились сегодня на веб-ресурсе правовой информации.В источнике
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ТАСС

Правительство увеличивает объем резервного фонда на 1,8 трлн рублей

ТАСС15 августа в 06:26
Коммерсантъ

Правительство увеличит Резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Коммерсантъ15 августа в 06:22
Известия

Правительство РФ увеличивает резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Известия15 августа в 05:53
Газета.Ru

Правительство России повысит резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Газета.Ru15 августа в 06:13
Царьград

Россия увеличила Резервный фонд почти на 2 трлн рублей

Царьград15 августа в 06:11
ПРАЙМ

Правительство России увеличит резервный фонд на 1,8 трлн рублей

ПРАЙМ15 августа в 06:17
Интерфакс

Правительство РФ увеличило объем Резервного фонда на 1,8 трлн рублей

Интерфакс15 августа в 05:41

Таяние льда в Гренландии ускоряется и уже прошло точку невозврата

Открытие, опубликованное 13 августа, в журнале Nature Communications Earth and Environment, значит, что ледники Гренландии прошли своего рода переломный момент, когда снегопад, ежегодно пополняющий ледяной покров, не успевает за льдом, который течет в океан с ледников.
Сайт интересных новостейвчера в 03:52
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Оборот предприятий торговли и услуг в Москве в июле вырос почти на 13%

Суммарный оборот предприятий торговли и услуг в Москве в июле вырос почти на 13%, говорится на официальном портале мэра со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
РИА Новости02:22
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Ъ: финансирование проекта «Искусственный интеллект» сократят в разы

Разработчики федерального проекта "Искусственный интеллект" (ИИ) решили в разы сократить его финансирование, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо замглавы Минкомсвязи РФ Максима Паршина федеральным органам исполнительной власти.
РИА Новости01:57
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В Москве вооруженные грабители похитили водку у незнакомцев

Двое вооруженных пистолетом незнакомцев потребовали у мужчин, распивавших алкоголь в подземном переходе в Москве, прекратить пьянствовать и отобрали у них две бутылки волки, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.
РИА Новости02:49

Регионы разошлись по безработице и зарплатам

Как выяснили в ВШЭ, уровень зарплат в наименее и наиболее пострадавших от коронакризиса регионах (без учета самых обеспеченных Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа) в первом полугодии различался в 2 раза (63000 и 32000 руб. в регионах ДВФО и СКФО соответственно), уровень безработицы – почти в 4 раза (3,9 и 14,2% в ЦФО и СКФО), по ее приросту – в 4 раза (3,2 и 0,8% в СКФО и ДВФО).
Ведомостивчера в 16:56
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Фигуристка Алина Загитова поступила на факультет журналистики

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики — об этом сообщила ведущий специалист факультета Мария Базалеева.
Salt Magвчера в 10:29
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Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.
РИА Новости00:59
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