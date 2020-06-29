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Политика NYT сообщила о доказательствах «сговора» России с талибами NYT пишет, что информация о перехвате данных по банковским переводам подрывает утверждения чиновников Белого дома, заявлявших будто, разведка не решалась доложить о «сговоре» России с талибами президенту США Дональду Трампу. 287

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Политика Песков оценил идею Кадырова о «пожизненном президентстве» Путина Москва, 30 июня 2020, 17:54 — REGNUM В Конституции РФ нет должности «пожизненного президента», заявил 30 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последнее предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о «пожизненном» избрании Владимира Путина. 10K

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