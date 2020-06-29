Коронавирус
Московский КомсомолецПравительство РФ в июле запустит процесс восстановления экономики
Национальный план восстановления российской экономики после эпидемии коронавируса будет запущен в июле, его общая стоимость оценивается в 5 трлн рублей.
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Нацплан восстановления экономики в России после КОВИД начнут реализовывать в июле
Невские Новостивчера в 21:08
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Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском вчера в 03:38
Общество
Новые случаи заражения подтверждены в 12 населённых пунктах Кузбасса
Кемерово, 1 июля 2020, 08:05 — REGNUM Новые случаи заражения коронавиурсом за прошедшие сутки выявлены в 12 населённых пунктах Кузбасса.
REGNUM 01:05
Культура
Актер Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни
Советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни.
Известия вчера в 19:08
Общество
В Москве начался основной день голосования по Конституции
Избирательные участки открылись в Москве в последний день голосования по поправкам в конституцию, избиратели смогут отдать свой голос на 3,6 тысячи участков, 178 из них находятся в следственных изоляторах и больницах.
РИА Новости 01:03
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Общество
Обвинявшие Вайнштейна в домогательствах женщины получат $19 млн
Женщины, которые обвиняли американского кинопродюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и дискриминации, получат компенсации на общую сумму в $19 млн.
Известия вчера в 23:47
Общество
Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров
Известия вчера в 17:03
Политика
NYT сообщила о доказательствах «сговора» России с талибами
NYT пишет, что информация о перехвате данных по банковским переводам подрывает утверждения чиновников Белого дома, заявлявших будто, разведка не решалась доложить о «сговоре» России с талибами президенту США Дональду Трампу.
РБК вчера в 20:02
Общество
На голосование по поправкам в Конституцию в Прибайкалье к 10.00 1 июля пришли 30,31 % избирателей
ИА Альтаир 00:06
Общество
В Саратовской области продлили ограничения по коронавирусу
"Часть ограничительных мер, которые действовали в Саратовской области до 30 июня, продлеваются предписанием Роспотребнадзора еще на две недели - до 15 июля", - сказал Радаев во вторник на заседании координационного совета по противодействию COVID-19 в области.
РИА Новости вчера в 12:17
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Футбол
Джикия раскритиковал судейство в проигранном дерби с ЦСКА
Георгий заявляет, что после матча находится в подавленном состоянии, так как считает, что судья принимал решение не объективно, принимая неоднозначные решения в пользу ЦСКА.
CT news 01:15
Армия и оружие
НАТО предсказали «серьезный раскол» из-за российских С-400
Североатлантический альянс НАТО может расколоться из-за выяснения отношений США и Турции по поводу российских ЗРК С-400.
Газета.Ru вчера в 22:17
Общество
Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля
Первый день июля наши предки посвящали богу Яриле.
Телепорт вчера в 12:55
Политика
Песков оценил идею Кадырова о «пожизненном президентстве» Путина
Москва, 30 июня 2020, 17:54 — REGNUM В Конституции РФ нет должности «пожизненного президента», заявил 30 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последнее предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о «пожизненном» избрании Владимира Путина.
REGNUM вчера в 10:54
Политика
Санкции против Nord Stream 2 предложили вписать в военный бюджет США
В прошлом году Круз и Шейхин прибегли к той же тактике, и успешно: законопроект с первыми санкциями в отношении Nord Stream 2 был принят в составе военного бюджета.
РБК 29 июня в 17:25
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Политика
Депутат Рады рассказал о предательстве Украины сторонниками Зеленского
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал партию сторонников Владимира Зеленского "Слуга народа" и обвинил ее членов в предательстве.
РИА Новости вчера в 21:39
Экономика
Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.
ТАСС вчера в 17:11
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович получила угрозы после слухов о романе с Прилучным
В Instagram Карпович начали появляться сотни гневных комментариев и даже угроз.
Pravda.Ru вчера в 04:04
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Общество
Депутат попросил вице-мэра Ракову объяснить ее гардероб на 15 млн рублей. Ему посоветовали почитать сайт мэрии
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин отправил вице-мэру по вопросам социального развития Анастасии Раковой обращение, в котором спросил, соответствует ли действительности информация о том, что в ее гардеробе есть вещи на 15 миллионов рублей.
Дождь вчера в 10:10
Футбол
«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ
Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Коммерсантъ вчера в 13:19
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК вчера в 03:08
Общество
С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей
Ранее в Минтруде заявили, что родители более 21 млн детей получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх до 16 лет 23 июня президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
RT на русском вчера в 18:50
Наука
Обнаружен метод лечения закупорки кровеносных сосудов при диабете
Группа ученых провела исследование и обнаружила, что препараты для лечения болезни Альцгеймера могут быть использованы для предотвращения повреждения кровеносных сосудов у пациентов, которые страдают сахарным диабетом второго типа или ожирением.
Rusargument вчера в 20:10
Общество
Аля Самохвалова назначена главой Petropavlovsk
Аля Самохвалова назначена генеральным директором золотодобывающей компании Petropavlovsk, сообщила пресс-служба организации.
Ведомости вчера в 09:08
Игры
Bethesda выпустила сборник Wolfenstein: Alt History Collection
В цифровых магазинах состоялся релиз сборника Wolfenstein: Alt History Collection.
CyberSport.ru вчера в 05:36
Происшествия
Подрядчик в Борзе обматерил редактора местной газеты из-за фото рухнувшего забора
Чита.Ру вчера в 21:27
Экономика
Что изменится в российских законах в июле 2020 года
С 1 июля пенсионеры — опекуны или попечители на платной основе станут получать индексированную пенсию: в соответствии с новым законом их перестанут считать работающими.
РБК вчера в 17:00