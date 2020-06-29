Коронавирус
Московский КомсомолецПравительство РФ в июле запустит процесс восстановления экономики
Национальный план восстановления российской экономики после эпидемии коронавируса будет запущен в июле, его общая стоимость оценивается в 5 трлн рублей.
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Нацплан восстановления экономики в России после КОВИД начнут реализовывать в июле
Невские Новостивчера в 21:08
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Происшествия
Бастрыкин поручил проверить нападение экс-чиновника Генпрокуратуры на полицейских
Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил начать доследственную проверку по факту применения насилия экс-сотрудником Генпрокуратуры в отношении полицейского.
Известия 05:29
Политика
На голосование по поправкам в Конституцию пришел Путин
Президент РФ Владимир Путин 1 июля отдал свой голос по поправкам в Конституцию на избирательном участке в здании Российской академии наук.
Live24 05:27
Футбол
«Оренбург» объяснил отказ сыграть против «Урала» молодежным составом
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что у команды была возможность выставить на матч 25-го тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала» молодежный состав, но из-за нежелания подрывать авторитет Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято решение отказаться от участия во встрече.
РБК 05:49
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета вчера в 10:40
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Общество
Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров
Известия вчера в 17:03
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Общество
С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 04:47
Авто
АвтоВАЗ планирует выпустить лимитированную версию Lada 4x4
По данным профильной группы AvtoVAZ News в социальной сети Вконтакте, АвтоВАЗ запланировал представить новую специальную версию модель Lada 4x4, которая будет выпущена лимитированным тиражом.
32CARS.ru 01:00
Общество
Украина и Польша запустили виртуальную точку поставок газа
Между Украиной и Польшей заработала виртуальная точка поставок природного газа.
RT на русском 02:56
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru вчера в 13:10
Экономика
Богатейшие россияне потеряли с начала года почти 32 миллиарда долларов
С начала 2020 года совокупное состояние богатейших россиян снизилось примерно на 31,81 миллиарда долларов.
Ридус 04:40
Здоровье
ВОЗ отказалась заявлять о второй волне коронавируса
Пока рано говорить о второй волне коронавируса в ряде стран, новые очаги вспышек вируса удается купировать, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Взгляд.ру вчера в 11:27
Здоровье
С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Врач-иммунолог Михаил Костинов сообщил, какова будет ситуация с коронавирусом с первого сентября.
ToDay News Ufa 04:26
Общество
Обвинявшие Вайнштейна в домогательствах женщины получат $19 млн
Женщины, которые обвиняли американского кинопродюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и дискриминации, получат компенсации на общую сумму в $19 млн.
Известия вчера в 23:47
Общество
В РПЦ указали на антихристианский характер движения Black Lives Matter
Движение Black Lives Matter в США, Великобритании и некоторых других странах все больше приобретает антихристианский и антицивилизационный характер.
Lenta.ru 05:17
Армия и оружие
НАТО не закупает топливо в Польше и Прибалтике из-за нефти из России
Евразия Daily вчера в 11:01
Здоровье
Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции
ФедералПресс 29 июня в 04:13
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Городовой вчера в 12:15
Армия и оружие
Киевская армия за сутки 4 раза открывала огонь по ДНР
Новостной фронт 02:31
Футбол
Марадона может возглавить сборную Испании после выборов в RFEF
У тренера есть договорённость с Антонио Торресом, одним из кандидатов на пост президента Королевской футбольной федерации (RFEF), сообщает Infobae.
Pravda.Ru 02:58
Происшествия
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru вчера в 06:34
Шоу-бизнес
Дана Борисова перечислила звезд с зависимостями
Обо всем телеведущая Дана Борисова рассказала депутату Госдумы Виталию Милонова на его YouTube-шоу.
Gazeta.SPb вчера в 23:29
Политика
В британском СМИ надеются на то, что Путин оставит после себя «нормальную» страну
Мэри Дежевски сомневается, что Путин станет баллотироваться на пост президента в 2024 году.
Военное обозрение 04:22
Экономика
Особая выкладка на полках за год изменила спрос на молочную продукцию
Если на начальном этапе, в июле 2019 года, требования о разделении на полках магазинов молочных и молокосодержащих продуктов нарушали 63% торговых объектов, то к концу декабря этот показатель снизился до 35%, уточнили РБК в пресс-службе Роспотребнадзора.
РБК 03:00
Экономика
Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия 29 июня в 17:10
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40