Общество

Москва 24Москва 24Правительство РФ внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний

Правительство России включило коронавирус в перечень опасных заболеваний. Об этом говорится на сайте кабмина.
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Правительство внесло коронавирус в список опасных заболеваний

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Правительство РФ внесло коронавирус в список опасных заболеваний

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ТАСС07:28

Кабмин России внёс коронавирус в перечень опасных заболеваний

RT на русском07:15

Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний

Российская газета07:29

Правительство РФ внесло коронавирус в перечень представляющих опасность заболеваний

ТК Звезда07:01
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