Общество
Москва 24Правительство РФ внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний
Правительство России включило коронавирус в перечень опасных заболеваний. Об этом говорится на сайте кабмина.
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Общество
Шумных соседей хотят обязать платить штраф до 150 тысяч рублей
Шумных соседей хотят обязать платить штраф до 150 тысяч рублей.
Армия и оружие
Колонна военной техники Турции пересекла границу с Сирией
Арабский телеканал "Al Arabiya" сообщил, что новая турецкая колонна пересекла сирийскую границу.
Происшествия
В центре Киева неизвестный застрелил мужчину
Происшествие произошло на улице Саксаганского. Так, неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся.
Общество
Немецкие кардиологи назвали симптомы скорого инфаркта
Медики из Германии назвали симптомы, которые указывать на проблемы с сердцем, пишут «Известия».
Армия и оружие
Минобороны начинает эвакуацию россиян из Китая
Минобороны России начнет в понедельник эвакуацию граждан РФ из Китая, где произошла вспышка вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии.
Авто
В Омске продаются самые дешевые автомобили в России
Помимо Омска, где средняя стоимость авто составляет 325 тыс. рублей, самые доступные машины продают еще в Ульяновске (351 тыс.) и Волгограде (374 тыс. рублей).
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Футбол
«Барселона» обыграла «Леванте» благодаря дублю 17-летнего Фати
«Барселона» победила «Леванте» в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу (2:1).
Политика
Объявлена дата голосования по импичменту Трампа
Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Фигурное катание
Загитова упала во время показательного номера на ледовом шоу Слуцкой
Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила в шоу Ирины Слуцкой на льду природного озера в парк-отеле «Доброград» во Владимирской области.
Общество
Число жертв коронавируса выросло до 304, заражены 14380 человек
По сообщению госкомитета по вопросам здравоохранения Китая, число жертв коронавируса 2019-nCoV выросло до 304.
Экономика
«Молчунам» разнесли меньше заработанного
Разнесенная доходность по РП опережала реально заработанную больше всего в 2016 году, когда она была на 0,21 п. п. выше и составила 10,7%. По итогам переходной кампании 2016 года из ПФР в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) ушли 4,7 млн человек.
Шоу-бизнес
Памела Андерсон рассталась с мужем через 12 дней после свадьбы
Чуть больше недели продлился пятый брак знаменитой американской актрисы и фотомодели Памелы Андерсон и продюсера Джона Питерса.
Общество
Как повар-иностранец оказался на кремлёвской кухне
Личный путь мсье Жерома Риго к кремлёвской плите начинался в одном из ресторанов Франции.
Армия и оружие
The National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»
Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США.
Кино
Британская драма «1917» получила премию BAFTA как лучший фильм
Британская киноакадемия BAFTA назвала лучшим фильмом драму «1917» о Первой мировой войне режиссера Сэма Мендеса.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии
Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой.
Политика
Захарова ответила на заявление президента Эстонии по Тартускому миру
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что советско-эстонский Тартуский договор по-прежнему действует.
Происшествия
Оставленных отцом в Шереметьево мальчиков передали бабушке
Кино
Фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» покажут в Челябинске в формате IMAX
Харли Квинн, чья персона будоражила сердца фанатов со времен «Отряда самоубийц», к их радости получила сольный фильм.
Футбол
Кокорин тренируется с «Зенитом-2»
Космос
Опубликованы самые детальные фото поверхности Солнца
Американский телескоп DKIST получил самые подробные на данный момент фотографии поверхности Солнца, их изучение раскрыть загадку магнитного поле светила, сообщает пресс-служба Национального научного фонда США (NSF).
Общество
Возле рухнувшего СКК прошел митинг
Согласованный митинг прошел на площади перед СКК в Санкт-Петербурге, сообщает "Фонтанка".
Музыка
Илон Маск записал электронный трек и разместил его в сети
Основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск записал электронную композицию и выложил ее в интернет.
Шоу-бизнес
Кожевникова ответила на сравнение своего платья со шторами
Бывший депутат Государственной думы и актриса Мария Кожевникова отреагировала на критику своего платья от пользователей соцсетей.
Общество
Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.