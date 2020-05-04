с чего всё началось

Российское правительство выделило 10 млрд рублей на поддержку производства и закупку медицинских препаратов, техники и защитных средств против COVID-19. Распоряжение о выделении средств опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительство РФ выделило 10 млрд на средства защиты от коронавируса

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