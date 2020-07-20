Экономика
ИА Красная ВеснаПравительство РФ выделило 10 млрд рублей на льготы по кредитам для АПК
Поддержку предприятиям агропромышленного комплекса (АПК) в виде льгот по кредитам общим объемом 10 млрд рублей произведет Правительство России, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин 20 июля на совещании с вице-премьерами.
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Футбол
Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»
Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи считает, что арбитр матча «Зенит» — «Спартак» (2:1) Сергей Иванов принял правильные решения в спорных эпизодах.
RT на русском 10:51
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Кино
Умер режиссер Александр Боголюбов, отец Оскара Кучеры
Телепрограмма 08:23
Политика
США ввели санкции против Кадырова за нарушение прав человека в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров внесен в санкционный список причастность к нарушениям прав человека в республике, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
Коммерсантъ 10:53
Политика
Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края
Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края.
РИА Новости 09:37
Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
Общество
ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение по делу Ефремова
Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о смертельном ДТП в отношении Михаила Ефремова.
Интерфакс 09:09
Футбол
Владислав Радимов: «Я бы понял, если бы судейством возмущался второй „Локомотив“. Но когда это делает девятый „Спартак“ — выглядит комично»
Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал для matchtv.ru высказывания владельца «Спартака» Леонида Федуна и жалобы красно-белых на судейство в чемпионате.
Матч ТВ 11:47
Политика
Россия и Узбекистан обсудили возможное создание совместного лоукостера
Министерства транспорта России и Узбекистана обсудили возможное создание совместного лоукост-авиаперевозчика.
RT на русском 12:28
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз проводит лето в Псковской области
Дарья Мороз вместе с дочерью Анной остановились в деревне Глушь в Гдовском районе и живут там уже четвертую неделю.
КП - Псков 07:25
Футбол
«Челси» заплатит 80 миллионов за игрока «Байера»
Свободная Пресса 12:35
Политика
Канье Уэст провел первый митинг в рамках предвыборной кампании
В Соединенных штатах Америки новым президентом может стать рэп-исполнитель Канье Уэст.
CT news 07:01
Здоровье
Минздрав Абхазии: медицина готова к открытию границ
В пятницу сообщалось, что объекты размещения в Абхазии должны будут следовать Рекомендациям по организации работы в случае открытия границы для туристов в условиях сохранения риска распространения COVID-19.
Sputnik Абхазия 05:48
Происшествия
Под Днепропетровском ЗИЛ ВСУ протаранил легковое авто — погибли взрослый и ребенок
Водитель ЗИЛа ВСУ, ехавший в колонне военной техники, столкнулся с легковой машиной. В результате погибли шофёр легковушки и пассажир.
ИА Новороссия 11:20
Наука
Собаки могут использовать магнитное поле Земли для навигации
ToDay News Ufa 06:09
Общество
Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса
Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
Шоу-бизнес
37-летняя Никки Минаж ждет первенца от мужа-преступника
В октябре 2019-го Минаж вышла замуж за возлюбленного.
Woman.ru 11:40
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
РИА Новости вчера в 05:36
Общество
Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст
Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года.
Evo-rus.com 08:46
Футбол
«Краснодар» объявил об уходе Крицюка
Ранее главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев заявил, что у Крицюка проблемы со здоровьем. Крицюк выступал за "Краснодар" с 2016 года.
РИА Новости 11:55
Политика
Экс-главу «Укравтодора» задержали в Польше по подозрению в коррупции
Бывшего министра транспорта Польши и экс-руководителя «Укравтодора» задержали в Польше, говорится в сообщении пресс-секретаря министра, координирующего работу польских спецслужб.
РБК 10:12
Космос
«Роскосмос» создаст аналог спутниковой системы Starlink Илона Маска
«Роскосмос» планирует создать спутниковую систему связи под названием «Сфера», которая станет конкурентом проекта Starlink от компании SpaceX Илона Маска.
Секрет фирмы 18 июля в 11:12
Политика
Лукашенко назначил первого за 12 лет посла Белоруссии в США
Известно, что в 2008 году власти белоруссии отозвали своего посла из США из-за введения американской стороной санкций против компании «Белнефтехим».
Страна Советов on-line 11:50
Армия и оружие
В Ливии провели испытания старого советского «Термита»
Ливийская национальная армия (ЛНА) провела испытания старой советской противокорабельной ракеты П-15 «Термит».
Lenta.ru вчера в 18:08
Авто
Компания Toyota презентовала обновленный логотип
Представители компании рассказали: «Новый логотип будет применён во всех сферах бизнеса корпорации Toyota, текущая версия лого пока останется актуальной для транспортных средств, выпускаемых компанией».
ToDay News Ufa 11:51