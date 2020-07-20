Поддержку предприятиям агропромышленного комплекса (АПК) в виде льгот по кредитам общим объемом 10 млрд рублей произведет Правительство России, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин 20 июля на совещании с вице-премьерами.

Правительство РФ выделило 10 млрд рублей на льготы по кредитам для АПК

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