Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксПравительство РФ выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний

Правительство РФ утвердило постановление, направленное на поддержку авиакомпаний, сообщили в пресс-службе кабинета министров. "Отечественные авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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Правительство РФ выделило 23,4 млрд руб. на поддержку российских авиакомпаний в связи с COVID-19

Агентство Москвавчера в 17:07

Кабмин выделил ₽23,4 млрд на поддержку российских авиакомпаний

РБКвчера в 18:16

Кабмин выделил 23,4 млрд рублей на поддержку российских авиакомпаний

ТАССвчера в 17:33

Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний

Интерфаксвчера в 17:10

Главные новости к утру 14 мая

Коммерсантъ00:00

Кабмин выделил 23,4 миллиарда рублей на поддержку авиакомпаний

РИА Новостивчера в 17:02

Авиакомпаниям выделено 23,4 миллиарда рублей субсидий

Российская газетавчера в 17:01
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Политика

Трамп счел возможным введение санкций против Китая

Президент США Дональд Трамп считает возможным введение санкций против Китая, если эта страна откажется расследовать причины распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:28
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Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском вчера в 03:53
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Происшествия

Ещё одна курганская больница закрыта на карантин

Далматово, Курганская область, 13 мая 2020, 18:28 — REGNUM В Курганской области на карантин закрыта ещё одна районная больница.
REGNUM вчера в 11:28
1
Общество

Победа возобновляет полеты по России с 1 июня

Как уточнили в пресс-службе перевозчика, поэтапное возобновление полетов, как и планировалось, начнется с 1 июня.
Travel Russian News вчера в 04:52
90
Экономика

Трамп заявил о необходимости отрицательной процентной ставки в США

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости отрицательной процентной ставки в стране.
Lenta.ru вчера в 18:58
8
Гаджеты

Главу компании Xiaomi поймали на использовании iPhone

Через некоторое время глава китайской компании удалил пост, и переопубликовал его со смартфона Xiaomi.
Astera вчера в 09:15
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Общество

Чем грозит появление без масок после 20 мая в Волгоградской области

После вступления в силу требования обязательного ношения средств индивидуальной защиты, возникнет и соответствующая ответственность за его нарушение.
Волгоградская правда вчера в 23:42
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Общество

Минпросвещения перенесло сроки ЕГЭ

Минпросвещения решило перенести сдачу единого госэкзамена в России с 8 июня на более поздний срок.
BFM.ru вчера в 06:21
1,1K
Общество

Путин прокомментировал проблему доплат медработникам

Проблемы с доплатами есть даже в тех регионах, где инфекция распространена наиболее сильно, и медики продолжают работать с максимальной нагрузкой и с риском для жизни.
Газета.Ru вчера в 13:55
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Шоу-бизнес

Дочь Пескова прокомментировала заражение отца коронавирусом

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета рассказала о своём самочувствии после заражения отца коронавирусом.
Pravda.Ru 12 мая в 09:31
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Здоровье

13 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт вчера в 03:11
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Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
4,9K
Общество

Госдума приняла закон о реформе ОСАГО

Государственная дума приняла в третьем чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Коммерсантъ вчера в 09:27
21
Общество

В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей

Ранее президент Владимир Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей, поскольку портал госуслуг не справился с объемом обращений.
РИА Новости вчера в 22:11
21
Происшествия

Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми

Известия вчера в 22:24
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
1K
Общество

В Свердловской области разрешили прогулки и занятия спортом на улице

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, разрешающий некоторые послабления режима самоизоляции.
Телеканал ОТВ вчера в 14:27
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Политика

В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Депутат напомнил, что в советское время была Большая Тюменская область, работавшая как "единый механизм", единый экономический комплекс, которая была разделена в 90-е годы.
РИА Новости вчера в 15:10
329
Общество

Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая

Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
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Авто

Новый Mercedes-Benz S-Class показали до премьеры

Стоит отметить, что флагман полностью обновился - обзавелся иной решеткой радиатора в стиле новых моделей немецкого бренда и светодиодной оптикой.
Car.ru 12 мая в 11:42
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Общество

В Свердловской области зафиксировано ещё 135 случаев коронавируса

В Свердловской области за прошедшую неделю было зафиксировано ещё 135 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.
Екатеринбург в эфире вчера в 05:09
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Экономика

Коронавирус обвалил рынок аренды жилья. Для россиян жизнь в съемной квартире станет еще дешевле

Динамика ставок в целом по стране пока не отражает всей глубины падения рынка аренды жилья: согласно исследованию, проведенному порталом «Мир квартир» (имеется в распоряжении «Ленты.ру»), по итогам первого квартала 2020-го в большинстве крупных городов (39 из 70) даже зафиксирован рост стоимости найма однокомнатных квартир.
Lenta.ru вчера в 17:03
10
Экономика

Госдума одобрила расширение страхования вкладов во II чтении

В Банке России отметили, что изменения в законодательстве позволят Агентству по страхованию вкладов (АСВ) более оперативно вводить в действие решение о снижении ставок страховых взносов, которые банки вносят в систему страхования вкладов.
Rambler News Service 12 мая в 07:24
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Шоу-бизнес

Украинская супермодель Снежана Онопко рассказала о побоях мужа

Украинская супермодель Снежана Онопко, единственная украинская модель, публиковавшаяся в итальянском Vogue, в новом интервью рассказала, что ее муж, бизнесмен Николай Щур, избивал и насиловал ее на протяжении 10 лет.
iReactor вчера в 12:05
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Общество

На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов

МордовМедиа 12 мая в 15:27
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Общество

В России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая

Москва, 14 мая 2020, 07:28 — REGNUM Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн в натуральном выражении, что существенно превысило потребление чая (140 тыс. тонн), сообщил 14 мая генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в комментарии для РБК.
REGNUM 00:28
Общество

Сбербанк продлевает обслуживание карт с истекшим сроком

Сбербанк продлевает обслуживание карт, срок действия которых истек в марте 2020 года. Но по ним будет доступно ограниченное число операций.
Вести.Ru вчера в 18:23
5
Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции

Экономика сегодня вчера в 02:26
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Космос

Новая комета SWAN максимально сблизилась с Землей

Ридус вчера в 14:11
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Кино

Добронравов ответил на критику блогера BadComedian комедии «На Париж»

ФАН 12 мая в 10:20
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