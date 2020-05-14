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Фигурное катание Ирина Роднина: У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина жестко ответила заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.

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Общество Работу столичного завода приостановили за несоблюдение санитарных норм Столичное отделение Роспотребнадзора приостановило деятельность АО «Московский завод тепловой автоматики» за несоблюдение норм по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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