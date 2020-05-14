Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксПравительство РФ выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний

Правительство РФ утвердило постановление, направленное на поддержку авиакомпаний, сообщили в пресс-службе кабинета министров. "Отечественные авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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Главные новости к утру 14 мая

Коммерсантъ00:00

Кабмин выделил ₽23,4 млрд на поддержку российских авиакомпаний

РБКвчера в 18:16

Кабмин выделил 23,4 миллиарда рублей на поддержку авиакомпаний

РИА Новостивчера в 17:02

Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний

Интерфаксвчера в 17:10

Правительство РФ выделило 23,4 млрд руб. на поддержку российских авиакомпаний в связи с COVID-19

Агентство Москвавчера в 17:07

Кабмин выделил 23,4 млрд рублей на поддержку российских авиакомпаний

ТАССвчера в 17:33

Авиакомпаниям выделено 23,4 миллиарда рублей субсидий

Российская газетавчера в 17:01
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Общество

Следственный комитет расследует хакерские атаки на «Бессмертный полк»

Тюменская область сегодня вчера в 01:17
408
Общество

В регионы РФ должны поступить более 6,7 тысяч аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Контракт был подключен 15 апреля, его общая цена составила 7,5 млрд рублей. Фиксированная цена одного аппарата ИВЛ равна 1,1 млн рублей.
Газета.Ru 01:18
Общество

Куйвашев подписал указ, разрешающий гулять по улицам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, разрешающий жителям региона гулять на свежем воздухе и заниматься спортом на улице.
Политсовет 00:48
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Происшествия

Футболист сборной Англии подвергся ограблению в собственном доме

Полузащитник сборной Англии и лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли подвергся ограблению в собственном доме за два миллиона фунтов стерлингов.
Вести.Ru вчера в 16:30
6
Общество

ЕГЭ перенесут на более поздний срок

В среду, 13 мая, стало известно о переносе сдачи ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок.
Блокнот Волжский вчера в 08:28
1,1K
Общество

В Краснодарском крае с 1 июня заработают санатории

Напомним, что на Кубани санатории и гостиницы перестали принимать бронь и посетителей с конца марта.
Evo-rus.com 12 мая в 13:42
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Происшествия

Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми

Двух братьев семи и шести лет, пропавших в поселке Беринговский на Чукотке 12 мая, нашли мертвыми.
Известия вчера в 22:24
13
Единоборства

Макгрегор выразил поддержку заболевшему Абдулманапу Нурмагомедову

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на ухудшение состояния тяжело заболевшего отца чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
Известия вчера в 20:30
9
Общество

Где в Кузбассе за последние сутки выявили людей с коронавирусом

На 14 мая в Кемеровской области выявлено 14 человек, у которых подтвердили коронавирус. Пациенты находятся под присмотром врачей.
ВашГород.ру 00:48
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 11:59
13
Технологии

Москва создаст новую платформу для анализа данных жителей города

Как пояснил РБК директор отдела исследований и разработки Ubic Петр Емельянов, платформа будет использовать современный метод информационной безопасности — протоколы совместных конфиденциальных вычислений, благодаря чему власти столицы не будут видеть или передавать данные в исходном виде, а смогут лишь получать выводы и результаты проведенного на их основе анализа.
РБК 01:00
2
Общество

Сбербанк продлил обслуживание карт с оконченным сроком действия

Обслуживание карт Сбербанка, срок действия которых истек с марта 2020 года, продлен до момента активации новых карт, перевыпущенных взамен старых, 13 марта сообщила пресс-служба Сбербанка.
ИА Красная Весна вчера в 11:29
6
Шоу-бизнес

Роза Сябитова возмутилась, что пенсия Гузеевой в 3 раза больше

Роза Сябитова рассказала о своей пенсии. Она призналась, что получается всего 14 тысяч рублей.
Mockva.ru 00:10
1
Армия и оружие

В США назвали трудности, которые помешают войне в России и Китае

Американская армия будет испытывать сложности, если боевые действия придется развернуть на территории Китая или России.
URA.Ru вчера в 19:12
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Экономика

Ростех построит 25 заводов по утилизации отходов

Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ договорились о строительстве не менее 25 заводов энергоутилизации отсортированных коммунальных отходов.
Lenta.ru 01:27
31
Технологии

Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10

Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN.
Профиль вчера в 08:29
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Авто

В России резко подешевел электрический кроссовер Jaguar I-Pace

Автоновости дня вчера в 09:47
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Происшествия

Жителя Горного Алтая обвинили в призывах к свержению власти

Как передаёт портал «Новости Горного Алтая», действуя умышленно, публично, гражданин высказывал призывы к насильственным действиям, направленным на захват власти в Российской Федерации.
REGNUM вчера в 05:56
33
Автоспорт

Феттель покинет «Феррари» в конце года

Феттель покинет "Феррари" в конце года. Официальное сообщение должно появиться 12 мая.
Pravda.Ru 12 мая в 02:36
Наука

Термофильные водоросли защитили кораллы от обесцвечивания

Большую экологическую проблему представляет обесцвечивание кораллов — болезнь, которая проявляется в виде потери окраски и возникает по причине отмирания эндосимбиотических водорослей семейства семейство Symbiodiniaceae.
N+1 вчера в 14:25
Шоу-бизнес

Украинская супермодель Снежана Онопко рассказала о побоях мужа

Украинская супермодель Снежана Онопко, единственная украинская модель, публиковавшаяся в итальянском Vogue, в новом интервью рассказала, что ее муж, бизнесмен Николай Щур, избивал и насиловал ее на протяжении 10 лет.
iReactor вчера в 12:05
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Политика

NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России

Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru вчера в 21:53
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Гаджеты

Xiaomi представила флагманский смартфон POCO F2 Pro

12 мая прошла презентация флагманского смартфона Xiaomi Poco F2 Pro. Соответствующее мероприятие размещено на сайте производителя.
МонаВиста 12 мая в 12:40
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Фигурное катание

Экс-тренер Трусовой поделился мнением о ее переходе в группу Плющенко

Газета.Ru вчера в 00:59
Происшествия

В Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой

Пожилая женщина, излечившаяся от коронавируса, покончила с собой в одной из больниц Ставропольского края.
РБК вчера в 18:31
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Политика

На Украине рассказали о новом обмане со стороны МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) снова обдурил Киев, поменяв правила выдачи нового кредита, заявил 13 мая депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадин Рабинович.
Известия 00:13
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Футбол

«Ман Сити» требует 50 млн евро за Сане. «Бавария» предлагает 40 млн

Немецкий клуб предлагает за Сане 40 млн евро, однако «Сити» хочет получить 50 млн евро, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на kicker.
Sports.ru вчера в 17:04
Общество

Песков рассказал, как заразился коронавирусом

РИА Новости вчера в 16:59
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Игры

Дракманн сделал из The Last of Us 2 трибуну для политических заявлений

NewInform 12 мая в 06:33
Как работают Яндекс.Новости?
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