Экономика
ИнтерфаксПравительство РФ выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний
Правительство РФ утвердило постановление, направленное на поддержку авиакомпаний, сообщили в пресс-службе кабинета министров. "Отечественные авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Экономика
Рынок экспресс-доставки вырастет почти в 42 раза из-за пандемии
Рынок экспресс-доставки продуктов питания в России по итогам 2020 года может увеличиться почти в 42 раза — с 0,7 до 30 миллиардов рублей.
Компания 11:55
Здоровье
За сутки в Алтайском крае коронавирус выявлен еще у 38 человек
Оперштаб сообщил в понедельник, 11 мая о 38 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией, выявленных за минувшие сутки.
Kursk.com 11 мая в 01:35
Культура
Автор «Черепашек Ниндзя» напишет сценарий для российского мультфильма
Согласно условиям контракта, Мауэр разработает сценарий для третьего сезона российского мультсериала, снятого по рассказам знаменитого писателя Олега Роя (он же - автор идеи анимационного фильма).
Российская газета вчера в 03:02
Общество
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей
Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
Единоборства
Макгрегор поддержал находящегося в коме отца Нурмагомедова
Ирландский боец Конор Макгрегор выразил поддежку Абдулманапу Нурмагомедову, отцу и тренеру чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском 19:52
Общество
В России отменили ОГЭ для девятиклассников
Министерство просвещения приняло решение отменить основные государственные экзамены (ОГЭ) по русскому языку и математике.
NewInform 07:14
Экономика
Минсельхоз США предсказал России лидерство в экспорте пшеницы
Министерство сельского хозяйства США включило Россию в число лидеров по объемам производства и экспорта пшеницы в предстоящем аграрном году (с начала июля 2020-го по конец июня 2021-го).
Российская газета 03:48
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM вчера в 12:37
Здоровье
Миру предрекли новую эпидемию после коронавируса
Западные ученые предрекли миру новую эпидемию по завершению пандемии коронавируса.
Дни24 вчера в 02:53
Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке при регистрации в электронном виде
Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,3 процентного пункта при регистрации сделок в электронном виде, сообщил банк.
РИА Новости вчера в 02:58
Наука
Режим многозадачности приводит людей к негативным эмоциям
Специалисты применили новый алгоритм для изучения того, какие эмоции вызывает у человека режим многозадачности.
Mockva.ru 19:55
Шоу-бизнес
Сюткин зарабатывает на онлайн-поздравлениях в период самоизоляции
Музыкант рассказал об особенностях таких выступлений В недавнем интервью Валерий Сюткин поведал о работе звезд в период пандемии коронавируса.
WomanHit.ru 09:10
Космос
Первый пуск ракеты Ariane 6 могут перенести на 2021 год
Ситуация, сложившаяся в результате пандемии коронавируса, может привести к переносу сроков первого запуска новой европейской ракеты Ariane 6 со второй половины нынешнего года на 2021 год.
ТАСС 18:59
Здоровье
13 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт 03:11
Авто
Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%
Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в апреле 2020 года снизились на 72,4% по сравнению с апрелем 2019 года и составили 38 922 единиц.
Автоновости дня вчера в 05:00
Политика
Прививать россиян от COVID-19 могут начать в 2021 году
Какой путь предстоит пройти вакцинам и как скоро начнут прививать людей в нашей стране, «Парламентской газете» рассказал академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников.
Парламентская газета 17:01
Политика
В Кремле заявили об отсутствии планов по укрупнению регионов
13 мая главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали меморандум о намерении объединить регионы.
Lenta.ru 20:59
Армия и оружие
Высокоскоростной вертолёт SB-1 Defiant: в США показали видео разворота и манёвров
Напомним, что первый полет прототипа высокоскоростного вертолета Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant состоялся 21 марта 2019 года.
Военное обозрение 10:20
Политика
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости 15:27
Происшествия
Вооруженные грабители напали на полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли
Вооруженные грабители напали на полузащитника лондонского "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли.
Газета.Ru 20:46
Шоу-бизнес
Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози после пяти лет брака
По словам Мэри-Кейт, без пяти минут экс-супруг выселит ее из нью-йоркских апартаментов в понедельник и уже молча расторг договор аренды.
Super.ru 19:45
Общество
Более 20 вахтовиков у подрядчиков ИНК заразились коронавирусом
Двадцать три человека заразились новым типом коронавируса на производственных объектах Иркутской нефтяной компании (ИНК) на севере Приангарья, сообщили РИА Новости в пресс-службе ИНК.
РИА Новости 02:53
Политика
США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова
США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Lenta.ru вчера в 13:14
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM 01:14
Происшествия
Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите
В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
Известия 10:32
Общество
В российских школах рекомендовали отменить общие перемены
Ведомство рекомендовало исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов во время перемен и при проведении прогулок, пересмотреть расписание учебных занятий, изменив время начала первого урока для разных классов и время проведения перемен в целях максимального разобщения классов.
Известия 20:00
Общество
Студенты, выпускники и преподаватели МГУ написали открытое письмо против домогательств в вузе
Авторы письма потребовали от руководства МГУ создать: отдельный регламент, закрепляющий принципы общения преподавателей и студентов.
Коммерсантъ 16:57