Экономика
ИнтерфаксПравительство РФ выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний
Правительство РФ утвердило постановление, направленное на поддержку авиакомпаний, сообщили в пресс-службе кабинета министров. "Отечественные авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке при регистрации в электронном виде
Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,3 процентного пункта при регистрации сделок в электронном виде, сообщил банк.
РИА Новости вчера в 02:58
Здоровье
Все больше детей заражаются коронавирусом в Приморье
Итого, по состоянию на утро 14 мая, в Приморском крае выявлено 1057 случаев заражения коронавирусом, 307 пациентов выписаны после прохождения терапии, 12 больных умерли.
ИА Красная Весна 21:33
Политика
Путин раскритиковал исполнительскую дисциплину в регионах
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и перевозок в среду, 13 мая, потребовал обратить внимание на исполнительскую дисциплину в регионах.
Известия 07:28
Футбол
Телеканал «Матч ТВ» покажет все матчи Бундеслиги
Все игры покажут на российском телеканале «Матч!», в прямом эфире и в записи.
Turkmenportal 07:06
Общество
Минпросвещения: ОГЭ для девятиклассников отменили, ЕГЭ перенесли
Министерство просвещения РФ объявило о корректировке сроков проведения единого государственного экзамена из-за коронавируса.
Tverigrad.ru 07:25
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 08:40
Общество
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Ранее президент Владимир Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей, поскольку портал госуслуг не справился с объемом обращений.
РИА Новости 22:11
Экономика
Фондовый рынок США перешел в «красную зону»
Нью-Йорк, США, 12 мая 2020, 22:07 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США переместились в «красную зону» к середине торговой сессии 12 мая.
REGNUM вчера в 15:07
Экономика
Чубайс считает, что «зеленая сделка» ЕС устоит в условиях пандемии
Председатель правления УК "Роснано", которая занимается инвестициями в ветроэнергетику, энергоэффективность и инновационные технологии, Анатолий Чубайс считает, что объявленная Еврокомиссией "Зеленая сделка" по переходу на экологичную экономику не сорвется из-за пандемии коронавируса.
ТАСС 05:56
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 17:34
Общество
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
Технологии
Майское обновление Windows 10 уже доступно на MSDN
Как только обновление Windows 10 May 2020 Update станет общедоступным для всех, оно всё равно не будет никому навязываться для установки на ПК, как это было в старые времена.
3DNews 02:25
Общество
В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ
В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.
РБК 10:58
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
Общество
Япония отменит режим ЧС в 39 префектурах
Правительство Японии заявило о планах по досрочной отмене режима чрезвычайной ситуации в 39 префектурах страны, сообщает телеканал NHK.
Газета.Ru 22:33
Общество
Россиянам открыли способ изготовления антисептика от коронавируса
О способе изготовления антисептика в домашних условиях, который можно использовать как защитное средство от коронавируса, рассказали спасатели.
Петербургский дневник 22:09
Гаджеты
Sony подошла ещё ближе ко дну по продажам смартфонов
Sony подошла ещё ближе ко дну по продажам смартфонов. В прошедшем квартале компания реализовала рекордно мало смартфонов Xperia.
Ferra 07:51
Общество
Два очага заражения коронавирусом выявили в Усть-Куте
В Усть-Куте на нефтяных месторождениях выявили два очага заражения коронавирусной инфекцией.
Иркутск Сегодня 21:31
Здоровье
Врач рассказал о быстром переходе COVID-19 в тяжелую стадию
Новая коронавирусная инфекция быстро переходит из легкой в средне-тяжелую и тяжелую стадии, заявил главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.
Газета.Ru 21:08
Экономика
Оценены перспективы рубля после выхода из самоизоляции
Снижение под отметку 72,5 могло бы стать важным сигналом уверенности инвесторов в перспективах рубля.
Рамблер 08:40
Политика
Рада не поддержала резолюцию партии Зеленского на тему Дня Победы
Верховная рада не смогла одобрить проект постановления об обращении к национальным парламентам иностранных государств, международным организациям и их парламентским ассамблеям "по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе 1939-1945 годов".
ТАСС 08:13
Кино
Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру
Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2", актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня 13:38
Политика
NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России
Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru 21:53
Происшествия
Российскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы за сбор жуков на Шри-Ланке
Сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко обвиняется властями Шри-Ланки в нарушении местного законодательства за сбор насекомых, ему грозит штраф или большой тюремный срок.
ТАСС вчера в 14:06
Экономика
В России разработали памятку о кредитных каникулах в период пандемии
Роспотребнадзор совместно с экспертами проекта Минфина «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» разработал памятку для потребителей об особенностях кредитных каникул в период сохранения рисков распространения COVID-19.
Коммерсантъ 22:54
Общество
Президент расширил меры поддержки для семей с детьми
В соответствии с указом Президента РФ расширено право семей на ежемесячную выплату 5 тысяч рублей, которая с апреля по июнь предоставляется на детей до трех лет.
СМИ44 вчера в 12:39
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Биатлон
Валерий Польховский: Королькевич возмущен обвинениями Драчева
Ранее президент Союза биатлонистов России оценил профессиональные качества Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, которые были назначены на должность старших тренеров, вспомнив в частности о том, что СБР на данный момент не восстановлен в правах из-за допинговых скандалов, которые были в том числе при Королькевиче, при Польховском.
Советский спорт 05:16