Коронавирус
ИнтерфаксПравительство РФ выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний
Правительство РФ утвердило постановление, направленное на поддержку авиакомпаний, сообщили в пресс-службе кабинета министров. "Отечественные авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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Происшествия
Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке
Вести.Ru вчера в 13:53
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
Общество
Власти Москвы не включили в статистику 60% смертей пациентов с коронавирусом, сославшись на «явные альтернативные причины»
Власти Москвы не включили в статистику 60% смертей пациентов с коронавирусом, сославшись на "явные альтернативные причины" В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что более 60% смертей пациентов с коронавирусом не вошли в статистику, так как причиной смерти стали другие заболевания.
Медиазона 11:11
Общество
В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусом
За прошедшие сутки в Москве от коронавируса скончались еще 58 пациентов, сообщили в оперштабе 14 мая.
Известия 17:17
Общество
Россияне во время самоизоляции стали чаще умирать от алкоголя
Россияне во время режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса, стали чаще умирать от алкоголя.
FlashNord 06:55
Общество
В школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 17:34
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
Общество
Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ
Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
Известия 15:51
Армия и оружие
Украина закупит у США три крупные партии вооружения
Украина и США продолжают переговоры о закупке Киевом трех крупных партий вооружения, сделка должна состояться в текущем году, сообщил 12 мая посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко.
Известия вчера в 18:36
Путешествия
Обязательное тестирование на коронавирус введут в аэропортах Турции
Обязательное тестирование на коронавирус введут в аэропортах Турции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:05
Футбол
Швейцария выделила $360 млн для помощи футбольным и хоккейным лигам
Власти Швейцарии выделили 350 млн швейцарских франков ($360 млн) в виде займов для помощи профессиональным хоккейным и футбольным лигам страны.
РБК 15:26
Происшествия
На Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой
Пожилая женщина, успешно прошедшая лечение от коронавируса, покончила с собой в больнице на Ставрополье, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
РИА Новости 16:23
Общество
В Петербурге резко выросла заболеваемость пневмонией
Заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в Петербурге в несколько раз, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая в Законодательном собрании с отчётом о деятельности правительства города за 2019 год.
DP.RU 04:46
Футбол
Тренер «Дуклы»: «Комличенко — одноплановый игрок. Не верю, что он сможет забивать больше 10-11 голов за сезон»
Российский тренер «Дуклы» Юрий Динабурский назвал нападающего «Динамо» Николая Комличенко одноплановым игроком и выразил сомнения, что россиянин сможет забить больше 10-11 голов за сезон.
Sport24.ru 07:19
Политика
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости 15:27
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Энергетика
Бензин пойдет в рост: в июне России грозит дефицит топлива
Все на экспорт Согласно совместному приказу Министерства энергетики и Федеральной антимонопольной службы, с 1 мая до 30 июня нефтяники обязаны реализовывать на бирже пять процентов производимого бензина (раньше было десять) и три процента дизельного топлива (было шесть).
РИА Новости вчера в 01:00
Общество
Беглов объяснил выдачу 800 руб. вместо масок приезжими
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил, почему власти города вместо бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты решили выдать жителям деньги.
РБК 17:36
Политика
Володин пошутил о значках у депутатов от коронавируса
Спикер парламента Вячеслав Володин ответил на вопрос, почему некоторые депутаты прикалывают к пиджакам специальные значки, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 12:13
Игры
В «Epic Games Store» раздадут GTA V
Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU 10:46
Экономика
Петербургская предпринимательница показала пакет документов на зарплатный кредит от банка. В длинный список вошли 33 позиции
В списке, представленном Шевченко, содержится 33 позиции от анкеты проекта до копий всех страниц паспортов физических лиц.
Фонтанка.Ру 16:04
Общество
В Италии выздоровели более половины инфицированных коронавирусом
За прошедшие сутки в Италии выздоровели более половины пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 16:57
Гаджеты
Главу Xiaomi уличили в использовании iPhone
Пользователи Сети уличили Лея Цзуна, главу компании Xiaomi, который пропагандирует смартфоны своего производства, в использовании iPhone.
Экономика сегодня 07:17
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
Общество
Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса
После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
РИА Новости 11:06
Музыка
Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno
Российская рейв-группа Little Big представит на онлайн-концерте "Евровидение-2020" альтернативную версию песни Uno.
Piter.tv 01:37
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Технологии
Майское обновление Windows 10 уже доступно на MSDN
Как только обновление Windows 10 May 2020 Update станет общедоступным для всех, оно всё равно не будет никому навязываться для установки на ПК, как это было в старые времена.
3DNews 02:25