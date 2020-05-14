Экономика
ИнтерфаксПравительство РФ выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний
Правительство РФ утвердило постановление, направленное на поддержку авиакомпаний, сообщили в пресс-службе кабинета министров. "Отечественные авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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Общество
Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети
После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий.
REGNUM 04:44
Политика
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
Шоу-бизнес
Крид испугал подписчиков фото своего маникюра на карантине
ФАН вчера в 11:53
Происшествия
В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку
Легковой автомобиль пробил ограждение набережной реки Фонтанки в Петербурге и упал в воду, водителя достали из реки прохожие, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
РИА Новости 03:43
Здоровье
В России выявили меньше 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 9974 новых случая заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:35
Здоровье
Замминистра здравоохранения сравнил коронавирус с радиацией
Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев во время визита в госпиталь для лечения больных пневмонией и COVID-19 в Дагестане провел параллели между распространением коронавирусной инфекцией и радиацией, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
РИА Новости 05:38
Общество
ПФР посоветовал россиянам подавать заявки на выплаты на детей с 15 мая
Подавать заявление на получение выплат в размере 10 тыс. руб. семьям с детьми от трех до 16 лет стоит с 15 мая.
Газета.Ru 03:24
Политика
Гендиректор «Аэрофлота» попросил Путина ослабить карантин в регионах
Савельев попросил президента дать поручение оценить актуальность карантинных мер и разработать условия их постепенного снятия, говорят два собеседника "Ведомостей".
Ведомости 01:47
Общество
Студенты МГУ потребовали защитить их от домогательств преподавателей
В конце апреля студентка Дарья Варакина опубликовала пост в Instagram, где рассказала о домогательствах со стороны преподавателя исторического факультета МГУ Дмитрия Функа.
Плюс один +1 вчера в 13:50
Финансы
ЦБ повысил курс доллара на 15 мая до 73,93 рубля
Банк России установил на 15 мая официальный курс доллара на уровне 73,9298 рубля, что на 34,79 копейки выше предыдущего показателя.
ТАСС 06:17
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Общество
Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ в этом году
Выпускникам 11-х классов, которые планируют обучаться в российских вузах, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в учебное заведение и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ, исходя из того, на какой факультет планируется поступать.
Известия вчера в 10:41
Здоровье
Вирусолог Альтштейн заявил о возможном спаде пандемии в России
Число выздоровевших пациентов достигло 53,5 тысяч человек, 2305 заболевших скончались.
URA.Ru 04:06
Общество
Министр культуры Любимова вылечилась от коронавируса
Коммерсантъ 06:47
Армия и оружие
На видео сняли полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant
В США многие эксперты выражают восторг впечатляющим характеристикам SB-1 Defiant, в частности его уникальным возможностям при взлете и посадке.
ГЛАС.RU 04:58
Происшествия
Стало известно, почему отцу Хабиба Нурмагомедова стало хуже
Стало известно, почему стало хуже Абдулманапу Нурмагомедову, отцу Хабиба.
Спорт день за днем 05:39
Игры
Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы
Российская газета 03:32
Общество
Германия и Австрия откроют границу 15 июня
Германо-австрийская граница будет полностью открыта с 15 июня, сообщает Австрийское агентство печати.
Плюс один +1 вчера в 04:18
Политика
Россия помогла Северной Корее 25 тысячами тонн зерна
Россия поставила в КНДР 25 тыс. тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи, сообщили в четверг в посольстве РФ в Пхеньяне.
Интерфакс 05:18
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Наука
Кошки могут заражать друг друга коронавирусом
Кошки оказались способны заражать друг друга COVID-19, даже если у больных животных не было симптомов заболевания.
iReactor 03:15
Политика
NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России
Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49
Шоу-бизнес
Почему пенсии Гузеевой и Сябитовой отчаются больше чем в два раза
На разницу обратил внимание сайт KP.RU. По данным издания, главная сваха России Сябитова получает чуть больше 14 тысяч рублей.
Пятый канал 06:20
Общество
Алиханов объяснил калининградцам необходимость носить маски на улице
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов объяснил необходимость ношения масок на улицах из-за распространения коронавируса тем, что в регионе много людей, у которых заболевание протекает бессимптомно, сами они о заражении не знают и передают вирус при общении.
РИА Новости 04:47
Здоровье
В России выявили новые клинические проявления коронавирусной инфекции
Федеральные центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием больных с новой коронавирусной инфекцией, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания.
ТАСС 03:00
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Общество
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»
Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
Шоу-бизнес
Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози после пяти лет брака
Издание TMZ заявило, что актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с супругом, банкиром и братом бывшего президента Франции Оливье Саркози.
Городовой 02:38
Экономика
Бизнесу начали выплачивать субсидии на зарплаты работникам
По словам Егорова, всего с 1 мая за субсидиями обратились 307 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей, из них 227 тысяч соответствуют необходимым критериям, и это только 18% из тех, кто, по данным Налоговой службы, имеет право на господдержку.
Российская газета вчера в 11:33