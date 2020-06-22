Экономика

Российская газетаРоссийская газетаКабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса

Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.
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Правительство увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса

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В России зафиксировали 7425 новых случаев коронавируса

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Министерство природных ресурсов предлагает значительно сократить «зоны контроля», на которых региональным властям можно не тушить лесные пожары.
РБК 02:43
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Экономика

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Общество

Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику

Росстат всегда стремится следовать международным правилам, практикам и стандартам, один из базовых принципов официальной статистики — равный доступ всех потребителей к информации, подчеркнул Малков.
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Общество

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В Москве и в западной половине европейской части России на выходных ожидается жаркая погода, сообщается на сайте Гидрометцентра.
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Губернатор Шумков рассказал, почему открыли въезд в Курганскую область

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Шоу-бизнес

Валерий Меладзе отмечает 55-летие

Сегодня, 23 июня, знаменитый советский и российский певец, заслуженный артист страны Валерий Меладзе отмечает 55-летний юбилей.
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
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Наука

Рядом со Стоунхенджем обнаружили шахты эпохи неолита

«Район вокруг Стоунхенджа является одним из наиболее изученных археологических мест, и примечательно, что применение новых технологий продолжает приводить к открытию такого массивного доисторического сооружения, которое в настоящее время значительно больше, чем любой похожий доисторический памятник, о котором мы знаем, по крайней мере, в Британии», — сказал автор исследования.
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Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
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Съемки "Флэша" должны были начаться в апреле текущего года, но пандемия коронавируса внесла коррективы в планы съемочной группы.
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Голкипер «Ростова» Попов рассказал о пожеланиях игроков «Сочи»

17-летний голкипер "Ростова" Денис Попов рассказал о пожеланиях игроков "Сочи" после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 03:15
Шоу-бизнес

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Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня в своем микроблоге рассказала о том, что ее бывший гражданский супруг – миллионер Александр Смерфит, борется с тяжелой болезнью.
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Общество

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Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
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Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором просить разрешения участвовать в выборах главы региона.
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Политика

В Китае готовятся к отключению от долларовых платежных систем

Синхай подчеркивает, что зависимость от систем долларовых расчетов делает Китай уязвимым для потенциальных санкций Вашингтона.
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В Липецкой области умер двенадцатый пациент с коронавирусом

Мужчина, госпитализированный с тяжелой двусторонней пневмонией, стал двенадцатым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области, сообщает администрация региона.
РИА Новости 20 июня в 08:14
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В Саратове трамвай сбил ребенка. Вынесен приговор вагоновожатой

Саратов 24 03:32
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Общество

Астраханцы могут бесплатно сдать тесты на антитела к коронавирусу

Анализы на антитела к коронавирусу возьмут у трёх тысяч астраханцев путём забора крови.
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