Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.

Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса

Общество В России зафиксировали 7425 новых случаев коронавируса Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в России было выявлено 7,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.

Политика В администрации США заявили о прекращении торговой сделки с Китаем Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро сообщил в понедельник телеканалу Fox News Channel, что президент США Дональд Трамп решил прекратить торговую сделку с КНР на фоне растущей уверенности разведки в происхождении нового коронавируса, якобы вырвавшегося из стен лаборатории в городе Ухань. 118

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал развод Харламова и Асмус Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал сообщения о разводе резидента Comedy Club Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.

Общество Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику Росстат всегда стремится следовать международным правилам, практикам и стандартам, один из базовых принципов официальной статистики — равный доступ всех потребителей к информации, подчеркнул Малков. 595

Общество Жителей европейской части России предупредили о жаре В Москве и в западной половине европейской части России на выходных ожидается жаркая погода, сообщается на сайте Гидрометцентра. 327

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,26% — до $42,08 за баррель. 5

Экономика В России хотят увеличить размер пенсии по старости Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей). 810

Шоу-бизнес Валерий Меладзе отмечает 55-летие Сегодня, 23 июня, знаменитый советский и российский певец, заслуженный артист страны Валерий Меладзе отмечает 55-летний юбилей. 3

Экономика Малый бизнес восстановил оборот до 88% докризисного уровня Малый и средний бизнес в России быстро восстанавливается: торговый оборот розничных точек и сферы услуг вырос до 88,2%, подсчитала ИТ-компания "Эвотор", оператор свыше 650 тысяч онлайн-касс в России.

Наука Рядом со Стоунхенджем обнаружили шахты эпохи неолита «Район вокруг Стоунхенджа является одним из наиболее изученных археологических мест, и примечательно, что применение новых технологий продолжает приводить к открытию такого массивного доисторического сооружения, которое в настоящее время значительно больше, чем любой похожий доисторический памятник, о котором мы знаем, по крайней мере, в Британии», — сказал автор исследования. 23

Политика Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости". 4,8K

Кино Майкл Китон может вновь сыграть Бэтмена Съемки "Флэша" должны были начаться в апреле текущего года, но пандемия коронавируса внесла коррективы в планы съемочной группы. 3

Футбол Голкипер «Ростова» Попов рассказал о пожеланиях игроков «Сочи» 17-летний голкипер "Ростова" Денис Попов рассказал о пожеланиях игроков "Сочи" после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Шоу-бизнес Виктория Боня рассказала о тяжелой болезни бывшего мужа Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня в своем микроблоге рассказала о том, что ее бывший гражданский супруг – миллионер Александр Смерфит, борется с тяжелой болезнью. 5

Происшествия В Липецкой области умер двенадцатый пациент с коронавирусом Мужчина, госпитализированный с тяжелой двусторонней пневмонией, стал двенадцатым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области, сообщает администрация региона. 7