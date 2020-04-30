Экономика
REGNUMПравительство РФ выделило 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков
Москва, 4 мая 2020, 12:37 — REGNUM Правительство России выделило в фонд защиты прав дольщиков жилья 30 млрд рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
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Кабмин выделил 30 млрд рублей Фонду дольщиков на завершение долгостроев
Будущее России. Национальные проекты04:49
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Политика
Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам
Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 16 апреля заявил об отмене подготовки к параду Победы 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Кубань 24 02 мая в 10:46
Кино
Какие вопросы оставил финал третьего сезона «Мира Дикого Запада»
Третий сезон "Мира Дикого Запада" завершился на гораздо более оптимистичной ноте, чем предыдущий.
Газета.Ru 07:39
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Политика
В Кремле дали ответ на вопрос о снятии ограничений в России
Нужно дождаться динамики распространения коронавируса одиннадцатого мая, чтобы решить вопрос о снятии в РФ ограничительных мер, заявил Дмитрий Пеской, представитель официальной Москвы, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 08:04
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Общество
Роструд объяснил порядок оплаты труда в нерабочие дни мая
Нерабочие дни с 6 по 8 мая находящимся на работе гражданам будут оплачиваться в обычном размере, рассказали в Роструде.
Известия 00:49
Экономика
Власти Хабаровского края поддержат экономику почти на 2 млрд рублей
Хабаровск, 4 мая 2020, 09:42 — REGNUM Почти 2 млрд рублей выделили власти Хабаровского края на поддержание устойчивости экономики в период пандемии коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM 02:42
Политика
Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
Происшествия
В Волгоградской области выявлена вспышка COVID-19 в больнице
Коронавирусная инфекция диагностирована у 13 сотрудников Николаевской центральной районной больницы, сообщил на брифинге зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
Российская газета 05:00
Общество
Какие ограничения снимут последними, рассказала глава Роспотребнадзора
Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала резкий рост числа инфицированных коронавирусом в стране.
Live24 07:18
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Политика
Зеленский объявил о начале подготовки Украины к выходу из карантина
Ограничительные меры в связи с распространением коронавируса на Украине будут действовать до 11 мая, но уже на этой неделе начинается подготовка к выходу из карантина, заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский.
Интерфакс 05:41
Политика
Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером
Лидер украинской партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером.
ТАСС 05:45
Общество
Коронавирусный стационар разместят в парке «Сокольники»
Коммерсантъ 05:58
Общество
85 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области
Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 4 мая о еще 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области за минувшие сутки.
Kursk.com 04:22
Политика
Лукашенко заявил, что президентские выборы в Белоруссии пройдут летом
Президентские выборы в Белоруссии пройдут летом, конец август - это крайний срок.
ТАСС 07:57
Общество
Роспотребнадзор допустил продление самоизоляции до июня
Режим самоизоляции в России, введенный для профилактики распространения коронавируса, может быть продлен до июня, если граждане будут нарушать его во время майских праздников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Daily Storm вчера в 07:55
Экономика
ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам
В отличие от малого и среднего бизнеса из проблемных отраслей (с выручкой до 2 млрд руб. и числом занятых до 250 человек), которые получают отсрочку по налогам автоматически, крупные компании, чтобы получить льготу, должны подавать заявление в налоговую.
РБК вчера в 02:00
Общество
В Москве работающие в стационарах студенты получат до 175 тысяч рублей
На ежемесячные выплаты в 70 тысяч рублей могу рассчитывать студенты, проходящие практику в таких стационарах, 115 тысяч рублей — на должности младшей медсестры, 175 тысяч рублей — медсестры.
РИА Новости 04:26
Здоровье
Названы самые ранние симптомы коронавируса
Владимир Зайцев, врач-отоларинголог высшей категории, назвал симптомы коронавируса, которые чаще всего наблюдаются у заболевших в первые два-три дня.
Lenta.ru вчера в 11:52
Авто
Покупка автомобиля после отмены самоизоляции станет невыгодной
Гигантские убытки, понесенные автодилерами вследствие карантинных мер, могут обернуться очередным повышением цен и отменой всех оставшихся скидок.
Автоновости дня 02:23
Политика
В ФРГ отказались отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Берлин, 4 мая 2020, 14:25 — REGNUM Ответных мер на санкции Соединённых Штатов, направленные против строительства газопровода «Северный поток — 2» со стороны правительства Германии не последуют.
REGNUM 07:25
Общество
Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
Известия 06:08
Политика
Посольство РФ осудило слова Киева о расследовании трагедии в Одессе
Украинская сторона затягивает следственные действия в связи с массовой гибелью людей в Одессе 2 мая 2014 года.
Российская газета вчера в 20:40
Наука
Ученые узнали, как повысить урожайность при экстремальных температурах
Команда из Университета Ланкастера поменяла один из 380 строительных блоков в РЦА, что позволило ускорить процесс фотосинтеза у пшеницы при высоких температурах.
ИА Красная Весна 05:57