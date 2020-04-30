Москва, 4 мая 2020, 12:37 — REGNUM Правительство России выделило в фонд защиты прав дольщиков жилья 30 млрд рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Политика Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 16 апреля заявил об отмене подготовки к параду Победы 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. 4,6K

Общество Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова. 229

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 3,1K

Экономика Власти Хабаровского края поддержат экономику почти на 2 млрд рублей Хабаровск, 4 мая 2020, 09:42 — REGNUM Почти 2 млрд рублей выделили власти Хабаровского края на поддержание устойчивости экономики в период пандемии коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона. 5

Политика Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым. 1,5K

Происшествия В Волгоградской области выявлена вспышка COVID-19 в больнице Коронавирусная инфекция диагностирована у 13 сотрудников Николаевской центральной районной больницы, сообщил на брифинге зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. 24

Наука Названа новая причина высокой смертности от коронавируса Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме. 1,6K

Политика Зеленский объявил о начале подготовки Украины к выходу из карантина Ограничительные меры в связи с распространением коронавируса на Украине будут действовать до 11 мая, но уже на этой неделе начинается подготовка к выходу из карантина, заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский. 4

Политика Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером Лидер украинской партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером. 49

Общество 85 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 4 мая о еще 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области за минувшие сутки. 402

Общество Роспотребнадзор допустил продление самоизоляции до июня Режим самоизоляции в России, введенный для профилактики распространения коронавируса, может быть продлен до июня, если граждане будут нарушать его во время майских праздников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 2,2K

Экономика ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам В отличие от малого и среднего бизнеса из проблемных отраслей (с выручкой до 2 млрд руб. и числом занятых до 250 человек), которые получают отсрочку по налогам автоматически, крупные компании, чтобы получить льготу, должны подавать заявление в налоговую. 23

Общество В Москве работающие в стационарах студенты получат до 175 тысяч рублей На ежемесячные выплаты в 70 тысяч рублей могу рассчитывать студенты, проходящие практику в таких стационарах, 115 тысяч рублей — на должности младшей медсестры, 175 тысяч рублей — медсестры. 263

Здоровье Названы самые ранние симптомы коронавируса Владимир Зайцев, врач-отоларинголог высшей категории, назвал симптомы коронавируса, которые чаще всего наблюдаются у заболевших в первые два-три дня. 331

Авто Покупка автомобиля после отмены самоизоляции станет невыгодной Гигантские убытки, понесенные автодилерами вследствие карантинных мер, могут обернуться очередным повышением цен и отменой всех оставшихся скидок. 41

Общество Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования. 24