Экономика

REGNUMREGNUMПравительство РФ выделило 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков

Москва, 4 мая 2020, 12:37 — REGNUM Правительство России выделило в фонд защиты прав дольщиков жилья 30 млрд рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
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