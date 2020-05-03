Экономика

REGNUMREGNUMПравительство РФ выделило 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков

Москва, 4 мая 2020, 12:37 — REGNUM Правительство России выделило в фонд защиты прав дольщиков жилья 30 млрд рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
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Правительство РФ выделило 30 млрд руб. на помощь обманутым дольщикам

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Правительство РФ выделило 30 млрд рублей на защиту прав дольщиков жилья

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Правительство выделило 30 млрд рублей в фонд защиты прав дольщиков жилья

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Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

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В России за последние сутки зафиксировали 10 581 новый случай коронавируса в 82 регионах страны, об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением КОВИД.
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Евсеев выступил против возвращения РПЛ на систему «весна-осень»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о возможном возвращении РПЛ к системе «весна-осень».
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Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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«Боюсь, что ее убьют»: Соловьев о Ксении Собчак и крабовом бизнесе

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Вышел новый эпизод четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти» — шестой по счету и первый после перерыва в несколько месяцев.
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Кабмин Украины планирует продлить карантин до 22 мая с послаблениями

Правительство Украины планирует продлить карантин до 22 мая, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.
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Известно, что Xiaomi Mi 8 успел обновиться до MIUI 12 уже два раза.
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Из-за коронавируса на 2 недели закрыли отделение липецкой больницы

Терапевтическое отделение продезинфицировали и закрыли на две недели на карантин.
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Осеннее обновление Windows 10 может разочаровать пользователей

Согласно информации источника, осеннее обновление Windows 10 под кодовым названием 20H2 не получило каких-либо принципиально новых функций, равно как и ноябрьское обновление Windows 10 ноября 2019 года.
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Жители 82 регионов России за сутки заболели коронавирусом

Больше всего новых случаев коронавируса в России выявлено в Москве. На столицу пришлось 5795 инфицированных за сутки.
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Умер композитор группы «Ласковый май» Владимир Бойко

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В Алтайском крае умер второй пациент с COVID-19

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Анна Плетнева и Влад Топалов сняли клип в образах Панды и Попугая

Исполнители снялись в образах своих героев из шоу "Маска" телеканала НТВ – Панды (Топалов) и Попугая (Плетнева).
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На сегодняшний день распространение коронавируса идет уже внутри страны и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
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Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
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Попова оценила возможность снятия ограничений в России с 12 мая

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, уже с 12 мая ряд ограничений может быть снят.
Комсомольская правда вчера в 19:33
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