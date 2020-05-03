Экономика
REGNUMПравительство РФ выделило 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков
Москва, 4 мая 2020, 12:37 — REGNUM Правительство России выделило в фонд защиты прав дольщиков жилья 30 млрд рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
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Правительство РФ распорядилось о выделении 30 млрд рублей на защиту дольщиков жилья
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