На сегодняшний день размер пособия составляет от 1,5 тыс. рублей до 12 тыс. рублей. Напомним, ранее правительство РФ уже выделило регионам 109,4 млрд рублей на эти цели.

С чего всё началось Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на выплату пособий по безработице направят еще 35,3 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства. РБК вчера в 07:53