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Бизнес-новости в Кирове
Бизнес-новости в Кирове

Кировская область получит еще 17 млн рублей на пособия по безработице

На сегодняшний день размер пособия составляет от 1,5 тыс. рублей до 12 тыс. рублей. Напомним, ранее правительство РФ уже выделило регионам 109,4 млрд рублей на эти цели.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на выплату пособий по безработице направят еще 35,3 млрд руб., сообщает
 пресс-служба правительства.
РБКвчера в 07:53
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LentaChel.ru

Еще 35 миллиардов рублей направлено на выплаты россиянам

LentaChel.ru01:54
Газета.Ru

Кабмин распорядился выделить 35 млрд рублей на пособия по безработице

Газета.Ruвчера в 08:13
РБК

Правительство выделило еще 35 млрд руб. на пособия по безработице

РБКвчера в 07:53
RT на русском

Кабмин выделит ещё 35 млрд рублей на пособия по безработице

RT на русскомвчера в 07:54
Вести.Ru

Премьер распорядился выделить еще 35 миллиардов на пособия по безработице

Вести.Ruвчера в 07:50
Интерфакс

Мишустин выделил еще 35,3 млрд руб. на пособия по безработице

Интерфаксвчера в 07:40
РИА Новости

Правительство выделит 35 миллиардов рублей на пособия по безработице

РИА Новостивчера в 07:39

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Российская газета11:47
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РИА Новости09:48
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Тренер «Рубина»: удаление Комличенко повлияло на игру с «Динамо»

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REGNUM11 сентября в 05:50
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