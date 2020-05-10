Коронавирус
Газета.RuПравительство РФ выделило 81,1 млрд руб. на помощь бизнесу
Правительство РФ выделило из резервного фонда более 81,1 млрд руб. для распределения субсидий среди пострадавших от пандемии коронавируса предприятий малого и среднего бизнеса.
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На помощь МСП из пострадавших отраслей выделили более 81,1 млрд рублей
Парламентская газетавчера в 04:57
Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
Российская газетавчера в 05:12
Правительство РФ направит 81,1 млрд рублей на субсидии малому и среднему бизнесу
Интерфаксвчера в 05:01
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Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня разработать общенациональный план действий, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
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Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян
Ранее стало известно, что мужчина бросил гранату во двор соседа, поскольку компания слишком шумно отмечала день рождения.
Газета.Ru вчера в 17:32
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Еврокомиссия может ввести санкции против Германии
Евросоюз может наложить санкции на Германию за нарушение законодательства ЕС, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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Президент Путин 11 мая может продлить нерабочие дни
Президент России Владимир Путин завтра, 11 мая, проведет очередное совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространением коронавируса, а также возможность продления периода нерабочих дней.
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Бывший губернатор Рязанской области, член Совета федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщил ТАСС его помощник Андрей Глазунов.
Коммерсантъ 05:01
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REGNUM 05:35
Кино
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Организаторы Международного Каннского кинофестиваля отказались от его проведения в 2020 году в традиционном формате из-за пандемии коронавируса нового типа.
Мойка78 вчера в 21:58
Технологии
Цена Xbox Series X может оказаться ниже, чем ожидалось ранее
Microsoft запустит производство игровой консоли Xbox Series X согласно плану. Цена новинки может оказаться ниже, чем ожидалось ранее.
Актуальные Новости вчера в 14:15
Политика
Молдавия вновь обратится к РФ с просьбой о кредите в €200 млн
«В ближайшие дни правительство Молдавии обратится к правительству РФ, чтобы обсудить возможность получения кредита в размере €200 млн, вероятно, соответствующая инициатива будет официально выдвинута на этой неделе на заседании кабмина», — цитирует его «РИА Новости».
Известия 05:58
Общество
Россия вышла на третье место по числу зараженных коронавирусом
Число заболевших COVID-19 в России выросло до 221344 человек.
РИА Новости 05:00
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Задержан организатор сгоревшего в Красногорске хосписа
Следователи задержали организатора частного хосписа в Красногорске, в котором в результате пожара погибли девять человек и ещё девять пострадали.
RT на русском 04:26
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Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.
РБК вчера в 08:34
Музыка
Манукян и Бузова сняли пронзительный клип на песню «Журавли»
В преддверии 75-летия со дня Великой Победы Давид Манукян проделал большую работу.
Пятый канал 09 мая в 11:07
Политика
Экс-атташе США объяснил недосмотром сообщение Белого дома о войне
Сообщение Белого дома, в котором в числе победителей над нацистами не упомянули СССР, могли опубликовать по недосмотру и непреднамеренно, предположил бывший военный атташе США в России (2012-2014 годы), отставной бригадный генерал Питер Звак.
Газета.Ru 05:52
Общество
В МВД заявили о «бравирующих» нарушителях самоизоляции
По словам Валяева, ряд граждан «демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравируют этим».
РБК 03:24
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Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Политика
Режим повышенной готовности и самоизоляция в Татарстане не отменяются
По словам Президента РТ Рустама Минниханова сегодня на совещание с главами районов в режиме видео-конференц-связи, в Татарстане не отменяется режим повышенной готовности.
Республика Татарстан 04:30
Космос
Жители Ростовской области увидят зеленую комету в мае
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Donday.ru 09 мая в 02:00
Общество
В Москве смертность в апреле побила десятилетний рекорд
В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства.
Коммерсантъ 00:35
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В Башкирии мотоциклист обстрелял таксиста у детской площадки
Ранее региональный Ufa1.ru опубликовал видео конфликта во дворе жилого дома рядом с детской площадкой.
РБК 04:40
Экономика
Токаев поручил создать институт по распределению жилья в Казахстане
Нур-Султан, 11 мая 2020, 12:03 — REGNUM Институт по централизованному учету, постановке и распределению жилья в Казахстане — «Отбасы банк» («Семейный банк») — поручил создать президент республики Касым-Жомарт Токаев 11 мая на заседании государственной комиссии по чрезвычайному положению.
REGNUM 05:03
Общество
Режим самоизоляции продлили в Иркутской области до 31 мая
Как сообщил сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией на территории Иркутской области, режим общей самоизоляции продлён до 31 мая.
Наш Север 04:21
Экономика
Саудовская Аравия перейдет к жесткой экономии бюджета
Саудовская Аравия с 1 июня приостанавливает выплату прожиточного минимума, с 1 июля повышается в три раза налог на добавленную стоимость, с пяти до пятнадцати процентов.
Lenta.ru 01:40
Общество
Губернатор Ленинградской области переболел коронавирусом
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что переболел коронавирусом.
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Гуф обвинил Кети Топурию в предательстве
Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, обвинил свою бывшую девушку Кети Топурию в предательстве.
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Экономика
Киргизия попросила Россию снизить цены на газ
Правительство Киргизии попросило Россию снизить цену на природный газ, сообщил вице-премьер республики Эркина Асрандиев по итогам онлайн-встречи с вице-премьером РФ Андреем Оверчуком.
Коммерсантъ 06:03
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Новые ноутбук и телевизор Honor засветились на первой фотографии
Речь идет о новом ноутбуке и новом умном телевизоре.
iXBT.com 02:17
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Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 09 мая в 05:07