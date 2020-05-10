Правительство РФ выделило из резервного фонда более 81,1 млрд руб. для распределения субсидий среди пострадавших от пандемии коронавируса предприятий малого и среднего бизнеса.

Общество Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19 По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших во всем мире превысило 4,1 млн человек, от заболевания скончались 282,8 тыс. Лидируют по числу жертв США (79,5 тыс.), на втором месте — Великобритания (31,9 тыс.), на третьем — Италия (30,5 тыс). 1,1K

Политика В Чехии раскрыли личность российского «отравителя» с чемоданом яда Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой». 233

Общество Умер бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев Член Совета Федерации от Рязанской области Олег Ковалев скончался после продолжительной болезни, сообщил глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов. 79

Общество Власти Тульской области разрешили гулять в парках и заниматься спортом Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая, однако разрешил местным жителям гулять в парках, заниматься спортом и плавать в бассейнах. 224

Политика Путин 11 мая обсудит возможность продления режима нерабочих дней На прошлом совещании, которое состоялось в среду, 6 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова представила план постепенной снятия ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом. 5,2K

Политика Путин поручил представить национальный план восстановления экономики Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики. 1K

Общество В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда». 618

Политика Путин поручил проконтролировать помощь хроническим больным Глава государства поручил контролировать доступность медицинской помощи для хронических больных, в том числе пациентов с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.

Политика В Казахстане истек срок действия ЧП из-за коронавируса Срок действия режима чрезвычайного положения, который ввел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из-за ситуации с коронавирусом, истек в 00.00 11 мая (21.00 мск 10 мая), передает корреспондент РИА Новости. 3

Политика Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии. 298

Здоровье 89 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 10 мая, за сутки в регионе еще у 89 человек лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция. 541

Фигурное катание Хореограф Железняков объяснил свои слова о предательстве Трусовой Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков сделал заявление относительно спора, который разгорелся среди любителей фигурного катания после перехода Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко. 8

Общество Великобритания опубликовала последние послания, отправленные нацистами Центр правительственной связи Великобритании опубликовал к 75-летию окончания войны сообщения нацистов, которые были перехвачены перед окончанием Второй мировой войны в Европе. 10

Политика Режим повышенной готовности и самоизоляция в Татарстане не отменяются По словам Президента РТ Рустама Минниханова сегодня на совещание с главами районов в режиме видео-конференц-связи, в Татарстане не отменяется режим повышенной готовности. 2

Общество Путин рекомендовал регионам сохранить закупки социальных услуг у НКО Президент РФ Владимир Путин рекомендовал губернаторам не сокращать объемы закупок социальных услуг у некоммерческих организаций на фоне пандемии коронавируса, сообщается на сайте Кремля.

Общество 69 заболевших коронавирусом выявили в Саратовской области за сутки Всего в Саратовской области у 1076 человек подтвержден COVID-19, из них 234 человека выздоровели, в том числе один человек за минувшие сутки, 4 человека скончались. 547

Общество В Калининградской области выявили 40 случаев коронавируса 40 жителей Калининградской области заразились коронавирусом за сутки в регионе. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. 87

Политика Путин поручил скорректировать меры по борьбе с коронавирусом Президент России Владимир Путин поручил Минздраву совместно с Роспотребнадзором после мониторинга эпидемиологической ситуации в стране скорректировать меры по борьбе с коронавирусом. 4

Шоу-бизнес Миллионер Джанлука Вакки впервые станет отцом Знаменитый 52-летний миллионер Джанлука Вакки готовится впервые стать отцом.