Мной подписано распоряжение о выделении компании государственных гарантий на кредиты в сумме 70 миллиардов рублей.

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении «Аэрофлоту» государственных гарантий по кредитам на 70 млрд рублей. Об этом он сообщил на встрече с главой авиакомпании Виталием Савельевым.

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Происшествия Актрису Наю Риверу обнаружили мертвой в озере в Калифорнии Сакраменто, США, 14 июля 2020, 09:42 — REGNUM Сотрудники спасательных служб США обнаружили тело актрисы Наи Риверы, которая пропала 8 июля во время прогулки по озеру Пиру (Южная Калифорния) на лодке. 13

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