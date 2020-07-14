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RT на русскомRT на русскомКабмин предоставил «Аэрофлоту» госгарантии на 70 млрд рублей

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении «Аэрофлоту» государственных гарантий по кредитам на 70 млрд рублей. Об этом он сообщил на встрече с главой авиакомпании Виталием Савельевым.
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Михаил Мишустин
Мной подписано распоряжение о выделении компании государственных гарантий на кредиты в сумме 70 миллиардов рублей.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельРИА Новости 03:44

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