Москва, 14 июля 2020, 10:55 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении авиакомпании «Аэрофлот» госгарантий на кредиты. Об этом глава правительства сообщил 14 июля на встрече с руководителем авиаперевозчика Виталием Савельевым.

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Политика Суд в США разрешил племяннице Трампа обсуждать свою книгу Нью-Йорк, США, 14 июля 2020, 04:32 — REGNUM Суд американского города Покипси (штат Нью-Йорк) разрешил племяннице президента США Мэри Трамп публично рассказывать или обсуждать свою книгу, которую планируют издать 14 июля. 3