Экономика
REGNUMПравительство РФ выделило «Аэрофлоту» госгарантии на 70 млрд рублей
Москва, 14 июля 2020, 10:55 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении авиакомпании «Аэрофлот» госгарантий на кредиты. Об этом глава правительства сообщил 14 июля на встрече с руководителем авиаперевозчика Виталием Савельевым.
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Правительство предоставило «Аэрофлоту» госгарантии по кредитам на 70 млрд рублей
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