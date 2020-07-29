с чего всё началось

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации получило от Правительства РФ дополнительные 18,4 млрд рублей на выплаты нуждающимся семьям с детьми от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Кино Фильм Кончаловского вошел в программу Венецианского кинофестиваля В основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля вошли 18 фильмов, в том числе историческая драма «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, пишет РИА Новости. 54

Общество Разработчик вакцины от COVID-19 назвал срок действия иммунитета В середине июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у 60% жителей столицы уже сформировался коллективный иммунитет к COVID-19. 106

Политика Песков назвал фобией обвинения России в дезинформации о пандемии Ранее агентство The Associated Press и газета The New York Times опубликовали статьи о том, что два бывших сотрудника российского Главного разведывательного управления (ГРУ), по мнению американских журналистов, якобы распространяли в интернете дезинформацию о пандемии коронавируса.

Происшествия Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС. 614

Политика Пашинян ответил на претензии Симоньян к Армении Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на заявление главного редактора RT Маргариты Симоньян о том, что армянские власти демонстрируют неблагодарное отношение к России. 980

Игры Подписчики PlayStation Plus получили две бесплатные игры В августе принято решение подарить две игры: Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, а также Party Royale Party Fall Guys: Ultimate Knockout. 77

Шоу-бизнес Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак. 37

Шоу-бизнес Сербская модель Playboy заявила о романе с мужем Ксении Бородиной В одном из сербских журналов появилось интервью с моделью, где та говорит о долгом романе с Омаровым, который они не раскрывали из-за его детей. 12

Общество Еще один человек скончался от коронавируса в Калининграде За минувшие сутки в Калининграде скончался еще одни пациент с коронавирусом, сообщили в региональном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,7K

Политика Зеленский рассматривает кандидатуру Кравчука на смену Кучме в ТКГ Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на смену Леониду Кучме в должности главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе в Минске сейчас рассматриваются две кандидатуры — вице-премьер Алексей Резников, первый президент страны Лениод Кравчук и еще несколько человек. 1

Политика Дерипаска раскритиковал российские власти за борьбу с санкциями Российский миллиардер Олег Дерипаска, находящийся под персональными санкциями США, в интервью РБК раскритиковал власти страны за борьбу с ограничительными мерами. 22

Политика Путин проведет совещание по коронавирусу Президент Владимир Путин сегодня проведет большое совещание по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки в стране и о перспективах готовности к осенне-зимнему периоду. 197

Происшествия Защита экс-консула Сейшел в Екатеринбурге требует наказать следователя Адвокат бывшего консула Сейшельских островов в Екатеринбурге Игоря Вожагова Мария Кирилова направила заявления о привлечении к ответственности следователя Главного следственного управления МВД по Свердловской области. 1