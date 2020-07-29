Общество

NewInformNewInformПравительство РФ выделило Минтруду 18,4 млрд рублей на детские выплаты

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации получило от Правительства РФ дополнительные 18,4 млрд рублей на выплаты нуждающимся семьям с детьми от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правовой информации.
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Правительство России выделило Минтруду 18,4 млрд руб. на выплаты нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет, говорится в распоряжении, опубликованном
 на официальном интернет-портале правовой информации.
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