Общество
NewInformПравительство РФ выделило Минтруду 18,4 млрд рублей на детские выплаты
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации получило от Правительства РФ дополнительные 18,4 млрд рублей на выплаты нуждающимся семьям с детьми от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правовой информации.
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с чего всё началось
Правительство России выделило Минтруду 18,4 млрд руб. на выплаты нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.Коммерсантъвчера в 10:48
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Семьи с детьми могут получить пособия в рамках господдержки во время пандемии
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Семьям с детьми готовят выплаты в рамках господдержки во время пандемии коронавируса
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