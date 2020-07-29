с чего всё началось

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации получило от Правительства РФ дополнительные 18,4 млрд рублей на выплаты нуждающимся семьям с детьми от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Общество В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми. 1,2K

Политика Трамп разрешил продлевать лицензии на экспорт СПГ до 2050 года Президент США Дональд Трамп объявил о решении разрешить продлевать лицензии на экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ) до 2050 года.

Футбол Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак» Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».

Хоккей Лемье и Бойчак устроили драку в контрольном матче «Рейнджерс» — «Айлендерс» На 14-й минуте 1-го периода драку затеяли 24-летний американский нападающий «Рейнджерс» Брендан Лемье и 36-летний опытный канадский защитник «Айлендерс» Джонни Бойчак.

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта. 1,6K

Футбол Опубликован дизайн формы «Спартака» на предстоящий сезон На сайте Footy Headlines появились фотографии формы московского "Спартака" на предстоящий сезон.

Общество Bloomberg назвал новую угрозу для экономики США Снижение рождаемости в США создаст новые проблемы для американской экономики после окончания пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg. 2

Футбол Президент «Атлетико» подтвердил интерес «Челси» к Яну Облаку Глава мадридского «Атлетико» Энрике Сересо отреагировал на информацию английских СМИ о переговорах с «Челси» по трансферу голкипера Яна Облака.

Общество В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам. 177

Энергетика России спрогнозировали небывалые проблемы с газовыми доходами Агентство предполагает, что сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США и трубопроводного газа из России, а также восстановление экономики позволят топливу отойти от минимумов к зиме. 14