Общество

NewInformNewInformПравительство РФ выделило Минтруду 18,4 млрд рублей на детские выплаты

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации получило от Правительства РФ дополнительные 18,4 млрд рублей на выплаты нуждающимся семьям с детьми от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правовой информации.
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с чего всё началось
Правительство России выделило Минтруду 18,4 млрд руб. на выплаты нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет, говорится в распоряжении, опубликованном
 на официальном интернет-портале правовой информации.
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В Казахстане карантин, введенный из-за роста числа заболевших коронавирусом, продлили еще на две недели.
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Экономика

Мантуров попросил «не рейдерить» торговые центры в условиях кризиса

Финансовым институтам следует прийти к взаимному соглашению с торговыми центрами и не забирать их бизнес в условиях кризиса.
РБК вчера в 17:22
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Политика

Проваливший в Приморье выборы Тарасенко возглавил правительство Якутии

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Происшествия

На чиновника мэрии Оренбурга совершено нападение

Оренбург, 31 июля 2020, 06:21 — REGNUM В Оренбурге вечером 30 июля совершено нападение на председателя муниципального комитета по управлению имуществом Дмитрия Цветкова.
REGNUM вчера в 23:21
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Происшествия

Еще 146 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области

Общее количество случаев заражения в регионе с начала пандемии - 13 568. За минувшие сутки COVID-19 выявили еще у 146 человек.
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Общество

Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений

Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
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Общество

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Общество

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Общество

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Здоровье

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Если бы правила "эффекта бабочки" были верны для квантового мира, то незначительное воздействие Боба на кубит, связанный с таким большим числом переменных, должно полностью изменить систему в настоящем.
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Политика

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Энергетика

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