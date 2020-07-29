Общество
NewInformПравительство РФ выделило Минтруду 18,4 млрд рублей на детские выплаты
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации получило от Правительства РФ дополнительные 18,4 млрд рублей на выплаты нуждающимся семьям с детьми от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правовой информации.
Читать в источнике
Оценить359
с чего всё началось
Правительство России выделило Минтруду 18,4 млрд руб. на выплаты нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.Коммерсантъ28 июля в 10:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство России выделило на детские пособия дополнительно более 18 млрд рублей
Экономика сегоднявчера в 03:32
Правительство Мишустина направило более 18 млрд рублей на детские пособия
Народные новостивчера в 02:39
Правительство направило 18,4 млрд рублей на выплаты на детей от 3 до 7 лет
Коммерсантъ28 июля в 10:48
В соцзащите объяснили причину задержки выплат для семей с детьми с 3 до 7 лет
Магсити7428 июля в 09:00
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 00:02, Ашберн
Происшествия
В Санкт-Петербурге жена расчленила тело рэпера Энди Картрайта
Дни24 вчера в 02:48
Политика
Трамп предложил перенести выборы президента США
Дональд Трамп предложил отложить выборы президента США из-за угрозы для безопасности американцев, явно намекая на распространение коронавируса на территории страны.
Газета.Ru вчера в 12:02
Авто
Kia представил новый Carnival, который появится в России
Корейский концерн Kia Motors официально презентовал минивэн Carnival четвертой генерации. Уже известно, что новинка доберется и до России.
Новые автомобили вчера в 11:22
Политика
Посол допустил работу задержанных в Белоруссии россиян в ЧОПе
Задержанные в Белоруссии россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
Известия вчера в 12:17
Политика
Россия не попала в перечень для снятия ограничений на поездки в ЕС
Россия не вошла в новую версию списка государств, для которых Евросоюз откроет свои границы, согласно заявлению Европейского совета.
Экономика сегодня вчера в 11:43
Шоу-бизнес
Старшая дочь Валерия Меладзе Инга закрутила новый роман после развода
Старшая дочь Валерия Меладзе Инга вышла замуж в 2017 году, однако этому браку не суждено было продлиться долго.
Passion.ru вчера в 14:29
Общество
Правительство РФ решило назначить штраф при уплате налогов
Российское правительство разработало законопроект, который позволит внести изменения в Налоговый кодекс и ввести штраф при уплате налогов даже при отсутствии злого умысла.
VSE42.RU вчера в 04:02
Единоборства
Забит Магомедшарипов проведет следующий бой в UFC 29 августа
Российский боец ММА Забит Магомедшарипов проведет следующий бой в UFC 29 августа. Об этом 29-летний спортсмен сообщил в инстаграме.
Sport24.ru вчера в 18:25
Культура
«Игру престолов» назвали лучшим сериалом XXI века
Сериал HBO «Игра престолов» назвали лучшим в XXI веке.
Известия вчера в 18:17
Здоровье
В Казахстане карантин из-за коронавируса продлили на две недели
В Казахстане карантин, введенный из-за роста числа заболевших коронавирусом, продлили еще на две недели.
Дни24 29 июля в 03:56
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru вчера в 12:34
Космос
NASA запустило к Марсу марсоход
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК вчера в 10:11
Шоу-бизнес
Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70 тысяч фунтов
Бывшая американская актриса и фотомодель, а ныне супруга принца Гарри Меган Маркл проиграла суд против четырех новостных изданий.
CT news вчера в 17:55
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru вчера в 12:38
Общество
Навальный нашел у Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей
Семья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева владеет домом и квартирой общей стоимостью 125 млн рублей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
SakhaNews вчера в 11:17
Экономика
Мантуров попросил «не рейдерить» торговые центры в условиях кризиса
Финансовым институтам следует прийти к взаимному соглашению с торговыми центрами и не забирать их бизнес в условиях кризиса.
РБК вчера в 17:22
Политика
Проваливший в Приморье выборы Тарасенко возглавил правительство Якутии
Якутск, 31 июля 2020, 06:14 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев назначил временного исполняющим обязанности председателя правительства республики бывшего врио губернатора Приморья, заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Андрея Тарасенко.
REGNUM вчера в 23:14
Происшествия
На чиновника мэрии Оренбурга совершено нападение
Оренбург, 31 июля 2020, 06:21 — REGNUM В Оренбурге вечером 30 июля совершено нападение на председателя муниципального комитета по управлению имуществом Дмитрия Цветкова.
REGNUM вчера в 23:21
Происшествия
Еще 146 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области
Общее количество случаев заражения в регионе с начала пандемии - 13 568. За минувшие сутки COVID-19 выявили еще у 146 человек.
КП - Иркутск вчера в 22:23
Общество
Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений
Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета вчера в 11:11
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе
Как отметил Вильфанд, прогноз температуры на месяц дает представление о ее средних показателях.
РИА Новости вчера в 17:12
Общество
В Якутии разрешили возобновить работу кафе и ресторанов
Кафе и рестораны смогут открыться в Якутии после приостановки работы из-за пандемии коронавируса, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
ТАСС вчера в 22:44
Общество
Китай запустил конкурента GPS и ГЛОНАСС
В апреле 2019 года РИА Новости, ссылаясь на два источника в ракетно-космической отрасли, сообщило, что завершение эксплуатации тяжелых ракет «Протон-М» и неготовность создаваемых им на замену носителей «Ангара-А5» привели к необходимости облегчения выводимых на околоземную орбиту космических аппаратов российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.
Lenta.ru вчера в 23:15
Шоу-бизнес
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news вчера в 04:04
Игры
Поддержка VR появится в Microsoft Flight Simulator в конце 2020 года
Microsoft Flight Simulator получит поддержку VR-шлемов в конце 2020 года.
3DNews вчера в 04:17
Здоровье
Правила защиты от кариеса назвал стоматолог
Главные мифы о кариесе развеяла главврач стоматологической клиники Луиза Автандилян. Она советует чистить зубы не более двух раз в сутки.
Соловей.Инфо вчера в 05:38
Наука
Оказалось, что в квантовом мире «эффекта бабочки» не существует
Если бы правила "эффекта бабочки" были верны для квантового мира, то незначительное воздействие Боба на кубит, связанный с таким большим числом переменных, должно полностью изменить систему в настоящем.
Хайтек+ вчера в 07:08
Финансы
Собчак считает идиотами россиян, которые хранят сбережения в рублях
Ксения Собчак в своем Telegram-канале назвала россиян идиотами.
Южный Федеральный вчера в 21:01
Политика
Владимир Путин направил на «Усольехимпром» войска
Господин Путин распорядился незамедлительно приступить к работе на наиболее опасных объектах и привлечь к ним войска химзащиты Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 12:00
Энергетика
Польша рекордно заработала на «Газпроме»
Польская нефтегазовая компания PGNiG заплатила рекордный в истории страны налог со средств, уплаченных «Газпром экспортом» по решению Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru вчера в 05:16