с чего всё началось

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации получило от Правительства РФ дополнительные 18,4 млрд рублей на выплаты нуждающимся семьям с детьми от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Политика Трамп предложил перенести выборы президента США Дональд Трамп предложил отложить выборы президента США из-за угрозы для безопасности американцев, явно намекая на распространение коронавируса на территории страны. 450

Общество Правительство РФ решило назначить штраф при уплате налогов Российское правительство разработало законопроект, который позволит внести изменения в Налоговый кодекс и ввести штраф при уплате налогов даже при отсутствии злого умысла. 81

Единоборства Забит Магомедшарипов проведет следующий бой в UFC 29 августа Российский боец ММА Забит Магомедшарипов проведет следующий бой в UFC 29 августа. Об этом 29-летний спортсмен сообщил в инстаграме.

Космос NASA запустило к Марсу марсоход Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту. 615

Общество Навальный нашел у Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей Семья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева владеет домом и квартирой общей стоимостью 125 млн рублей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. 83

Политика Проваливший в Приморье выборы Тарасенко возглавил правительство Якутии Якутск, 31 июля 2020, 06:14 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев назначил временного исполняющим обязанности председателя правительства республики бывшего врио губернатора Приморья, заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Андрея Тарасенко. 4

Происшествия На чиновника мэрии Оренбурга совершено нападение Оренбург, 31 июля 2020, 06:21 — REGNUM В Оренбурге вечером 30 июля совершено нападение на председателя муниципального комитета по управлению имуществом Дмитрия Цветкова. 3

Происшествия Еще 146 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области Общее количество случаев заражения в регионе с начала пандемии - 13 568. За минувшие сутки COVID-19 выявили еще у 146 человек.

Общество В Якутии разрешили возобновить работу кафе и ресторанов Кафе и рестораны смогут открыться в Якутии после приостановки работы из-за пандемии коронавируса, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

Общество Китай запустил конкурента GPS и ГЛОНАСС В апреле 2019 года РИА Новости, ссылаясь на два источника в ракетно-космической отрасли, сообщило, что завершение эксплуатации тяжелых ракет «Протон-М» и неготовность создаваемых им на замену носителей «Ангара-А5» привели к необходимости облегчения выводимых на околоземную орбиту космических аппаратов российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. 3

Здоровье Правила защиты от кариеса назвал стоматолог Главные мифы о кариесе развеяла главврач стоматологической клиники Луиза Автандилян. Она советует чистить зубы не более двух раз в сутки.

Наука Оказалось, что в квантовом мире «эффекта бабочки» не существует Если бы правила "эффекта бабочки" были верны для квантового мира, то незначительное воздействие Боба на кубит, связанный с таким большим числом переменных, должно полностью изменить систему в настоящем.

Политика Владимир Путин направил на «Усольехимпром» войска Господин Путин распорядился незамедлительно приступить к работе на наиболее опасных объектах и привлечь к ним войска химзащиты Минобороны. 457