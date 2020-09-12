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РИА Новости Крым
РИА Новости Крым

Правительство РФ выделило еще 35 млрд рублей на выплаты по безработице

Кабинет министров России одобрил проект распоряжение о выделении еще 35 миллиардов рублей на выплаты пособий по безработице, сообщает пресс-служба правительства страны.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на выплату пособий по безработице направят еще 35,3 млрд руб., сообщает
 пресс-служба правительства.
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