Врачи определили ягоду, способную выводить токсины и снижать сахар

Проведённые исследования показали, что если употреблять эту «медикаментозную» ягоду в большом количестве, то есть шанс существенно снизить количество инсулина в организме, который в свою очередь регулирует уровень сахара в крови.