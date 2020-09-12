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РИА Новости Крым
РИА Новости Крым

Правительство РФ выделило еще 35 млрд рублей на выплаты по безработице

Кабинет министров России одобрил проект распоряжение о выделении еще 35 миллиардов рублей на выплаты пособий по безработице, сообщает пресс-служба правительства страны.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на выплату пособий по безработице направят еще 35,3 млрд руб., сообщает
 пресс-служба правительства.
РБК12 сентября в 07:53
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Вести.Ru

Премьер распорядился выделить еще 35 миллиардов на пособия по безработице

Вести.Ru12 сентября в 07:50
Газета.Ru

Кабмин распорядился выделить 35 млрд рублей на пособия по безработице

Газета.Ru12 сентября в 08:13
РБК

Правительство выделило еще 35 млрд руб. на пособия по безработице

РБК12 сентября в 07:53
Lenta.ru

Безработным россиянам выделят 35 миллиардов рублей

Lenta.ru12 сентября в 08:43
Интерфакс

Мишустин выделил еще 35,3 млрд руб. на пособия по безработице

Интерфакс12 сентября в 07:40
РИА Новости

Правительство выделит 35 миллиардов рублей на пособия по безработице

РИА Новости12 сентября в 07:39
Российская газета

Кабмин одобрил выделение еще 35 млрд рублей на соцвыплаты безработным

Российская газета12 сентября в 06:21

Президент UFC отреагировал на задержание Макгрегора на Корсике

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Известия20:26

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ТАССвчера в 12:08
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Аркадий Фомин победил в одномандатном округе

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РБК00:00

Россия и Индия создадут ракету для уничтожения самолетов AWACS

Совместное российско-индийское предприятие "Брамос" (НПО Машиностроения и Организация оборонных исследований и разработок Индии), созданное в 1998 году, специализируется на создании сверхзвуковых ракет различного базирования: корабельного, подводного, берегового и воздушного.
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В Кремле назвали темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко

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Слово и Дело11 сентября в 08:20
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