Правительство РФ выделило еще 35 млрд рублей на выплаты по безработице
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Кабинет министров России одобрил проект распоряжение о выделении еще 35 миллиардов рублей на выплаты пособий по безработице, сообщает пресс-служба правительства страны.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на выплату пособий по безработице направят еще 35,3 млрд руб., сообщает
пресс-служба правительства.
Подробнее о событии
Премьер распорядился выделить еще 35 миллиардов на пособия по безработице
Вести.Ru12 сентября в 07:50
Кабмин одобрил выделение еще 35 млрд рублей на соцвыплаты безработным
Российская газета12 сентября в 06:21