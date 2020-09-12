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РИА Новости Крым
РИА Новости Крым

Правительство РФ выделило еще 35 млрд рублей на выплаты по безработице

Кабинет министров России одобрил проект распоряжение о выделении еще 35 миллиардов рублей на выплаты пособий по безработице, сообщает пресс-служба правительства страны.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на выплату пособий по безработице направят еще 35,3 млрд руб., сообщает
 пресс-служба правительства.
РБК12 сентября в 07:53
Подробнее о событии
LentaChel.ru

Еще 35 миллиардов рублей направлено на выплаты россиянам

LentaChel.ruвчера в 01:54
Lenta.ru

Безработным россиянам выделят 35 миллиардов рублей

Lenta.ru12 сентября в 08:43
Российская газета

Кабмин одобрил выделение еще 35 млрд рублей на соцвыплаты безработным

Российская газета12 сентября в 06:21
Вести.Ru

Премьер распорядился выделить еще 35 миллиардов на пособия по безработице

Вести.Ru12 сентября в 07:50
Интерфакс

Мишустин выделил еще 35,3 млрд руб. на пособия по безработице

Интерфакс12 сентября в 07:40
РИА Новости

Правительство выделит 35 миллиардов рублей на пособия по безработице

РИА Новости12 сентября в 07:39
РБК

Правительство выделило еще 35 млрд руб. на пособия по безработице

РБК12 сентября в 07:53

Замгубернатора Ванчикова пригрозила режимом изоляции при росте случаев COVID-19

Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова 13 сентября в своём instagram предупредила жителей региона о том, что режим самоизоляции могут вернуть из-за прироста заболевших коронавирусом.
Замгубернатора Ванчикова пригрозила режимом изоляции при росте случаев COVID-19
Чита.Ру19:45
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В Раде анонсировали силовое свержение Зеленского

Ряд влиятельных политических фигур из команды предыдущего президента Украины Петра Порошенко готовит свержение с поста нынешнего главы государства Владимира Зеленского – рассказал депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
Газета.Ruвчера в 05:47
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Анкара наращивает военный бюджет

Военные расходы выросли Турецкие солдаты Msb.gov.tr Как передает Aktif Haber, в 2020 году по сравнению с предыдущими годами в государственном бюджете Турции предусмотрено намного больше средств на военные расходы и затраты, направленные на обеспечение безопасности — 145 миллиардов турецких лир, что составляет около 13% всего бюджета.
REGNUMвчера в 04:32

Японские ученые измеряют температуру червей с помощью наноалмазов

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Научная Россия12 сентября в 13:13
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

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REGNUM11 сентября в 19:24
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Цепкало назвал способ лишить белорусских правоохранителей зарплаты

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало поддержал неуплату гражданами Белоруссии налогов, забастовки и покупку иностранной валюты как способ ослабить экономику страны и лишить власти средств на содержание силовиков.
Известия20:40
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Fitch: реверс газа РФ делает невыгодной для Украины покупку СПГ у США

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко рассказал, почему Украина может полностью отказаться от покупки сжиженный природный газ из США.
Газета.Ru21:10
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