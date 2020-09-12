Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым

Правительство РФ выделило еще 35 млрд рублей на выплаты по безработице

Кабинет министров России одобрил проект распоряжение о выделении еще 35 миллиардов рублей на выплаты пособий по безработице, сообщает пресс-служба правительства страны.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на выплату пособий по безработице направят еще 35,3 млрд руб., сообщает
 пресс-служба правительства.
РБКвчера в 07:53
Подробнее о событии
LentaChel.ru

Еще 35 миллиардов рублей направлено на выплаты россиянам

LentaChel.ru01:54
Газета.Ru

Кабмин распорядился выделить 35 млрд рублей на пособия по безработице

Газета.Ruвчера в 08:13
Российская газета

Кабмин одобрил выделение еще 35 млрд рублей на соцвыплаты безработным

Российская газетавчера в 06:21
Вести.Ru

Премьер распорядился выделить еще 35 миллиардов на пособия по безработице

Вести.Ruвчера в 07:50
Интерфакс

Мишустин выделил еще 35,3 млрд руб. на пособия по безработице

Интерфаксвчера в 07:40
РИА Новости

Правительство выделит 35 миллиардов рублей на пособия по безработице

РИА Новостивчера в 07:39
РБК

Правительство выделило еще 35 млрд руб. на пособия по безработице

РБКвчера в 07:53

Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции

Адвокат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора сообщил, что его клиент был освобождён из-под стражи после ареста во Франции.
RT на русскомвчера в 13:53
78

В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новости11 сентября в 16:23
985

Актер Козловский в компании Оксаны Акиньшиной появился в кинотеатре

Поклонники актера Данилы Козловского сообщили, что заметили его вместе с коллегой, актрисой Оксаной Акиньшиной в московском кинотеатре "Октябрь", где состоялся показ фильма Кристофера Нолана "Начало".
iReactor11 сентября в 03:56
21