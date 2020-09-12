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РИА Новости Крым
РИА Новости Крым

Правительство РФ выделило еще 35 млрд рублей на выплаты по безработице

Кабинет министров России одобрил проект распоряжение о выделении еще 35 миллиардов рублей на выплаты пособий по безработице, сообщает пресс-служба правительства страны.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на выплату пособий по безработице направят еще 35,3 млрд руб., сообщает
 пресс-служба правительства.
РБКвчера в 07:53
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Премьер распорядился выделить еще 35 миллиардов на пособия по безработице

Вести.Ruвчера в 07:50
Газета.Ru

Кабмин распорядился выделить 35 млрд рублей на пособия по безработице

Газета.Ruвчера в 08:13
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Кабмин выделит ещё 35 млрд рублей на пособия по безработице

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РБКвчера в 07:53
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Еще 35 миллиардов рублей направлено на выплаты россиянам

LentaChel.ru01:54
Интерфакс

Мишустин выделил еще 35,3 млрд руб. на пособия по безработице

Интерфаксвчера в 07:40
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Гронинген — ПСВ 1:3

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