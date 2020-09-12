ПСЖ проиграл «Марселю» в матче Лиги 1, Неймар и ещё четверо игроков были удалены

Уже в компенсированное ко второму тайму время на поле разгорелся конфликт, по итогам которого были удалены сразу пятеро футболистов: выступающие за ПСЖ Лейвин Курзава, Леандро Паредес и Неймар, а также представители «Марселя» Дарио Бенедетто и Жордан Амави.