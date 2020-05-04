с чего всё началось

Москва, 4 мая 2020, 12:24 — REGNUM Правительство России выделило Министерству экономического развития 2 млрд рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Гаджеты Опубликованы «живые» фотографии смартфона LG Velvet В Сети появились уникальные фотографии нового смартфона LG Velvet, по которым можно сделать некоторые выводы о характеристиках устройства.

Общество Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса. 4,2K

Политика В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук. 1,6K

Футбол Профсоюз футболистов предложил свою реформу ФНЛ Генеральный секретарь профсоюза футболистов Николай Грамматиков заявил, что в ФНЛ можно провести реформу, основываясь на данных Международного центра спортивных исследований, согласно которому в РПЛ игроки до 22 лет получают только 11,3% игрового времени.

Здоровье В Калининградской области отказались работать около 350 медиков По данным регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 4 мая в Калининградской области на COVID-19 обследовано 21,9 тысячи человек. 421

Политика Тимошенко стала долларовым миллионером Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн. 113

Общество В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико. 1,2K

Общество Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова. 608

Шоу-бизнес Оксана Самойлова озолотилась на разводе с Джиганом Очевидно, что новость о разводе Оксаны Самойловой с рэпером Джиганом, стала одной из самых обсуждающих тем российского шоу-бизнеса. 12

Политика Опрос: число сторонников Зеленского снижается Рейтинг партии "Голос" снизился с 5,8%, полученных на выборах в Раду в июле 2019 года, до 3,5%. 13

Общество Назван срок стабилизации эпидемиологической ситуации в Москве Стабилизации эпидемиологической ситуации в Москве и Подмосковье следует ждать к концу июня — началу июля. 1

Происшествия В Ленобласти умер после заражения коронавирусом второй медработник Власти Ленинградской области подтвердили, что среди трех ранее известных смертельных случаев после заражения коронавирусом, два приходится на медицинских работников.

Армия и оружие Китай: США никогда не осмелятся самостоятельно провоцировать Россию Автор из Китая решил рассказать о том, почему при всей свое боевой мощи и политике запугивания США никогда не осмелятся самостоятельно провоцировать Российскую Федерацию, сообщает китайское издание Феникс. 5

Игры LEGO Star Wars: The Skywalker Saga: обложка и летняя премьера Warner Bros. на день «Звёздных войн» показала обложку новой игры по мотивам вселенной — LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, которая перескажет события всех девяти эпизодов.

Футбол Шалимов осудил Фролова, раскритиковавшего работу правительства Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов прокомментировал высказывания голкипера "Крыльев Советов" Евгения Фролова, который выступил с критикой работы правительства страны.

Общество Попова заявила о невозможности остановить распространение коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» рассказала, что может ожидать россиян до появления вакцины. 2K