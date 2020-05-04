Экономика

REGNUMREGNUMПравительство РФ выделило регионам 2 млрд рублей на поддержку МСП

Москва, 4 мая 2020, 12:24 — REGNUM Правительство России выделило Министерству экономического развития 2 млрд рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
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с чего всё началось
Правительство выделило 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, следует из распоряжения
 правительства.
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