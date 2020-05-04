Москва, 4 мая 2020, 12:24 — REGNUM Правительство России выделило Министерству экономического развития 2 млрд рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

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Происшествия Более 300 человек заразились коронаирусом в Архангельской области Архангельск, 4 мая 2020, 12:50 — REGNUM За сутки в Архангельской области подтвердили шесть новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Транспорт Власти Москвы напомнили о необходимости продлить рабочие спецпропуска Цифровые пропуска для передвижения в Москве по рабочим целям необходимо продлить на портале nedoma.mos.ru до 4 мая включительно, иначе срок их действия истечёт, напомнили в столичном Департаменте информационных технологий. 13

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